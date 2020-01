(Görüntülü Haber) Nazmiye Muratlı: "3 dünya, 3 olimpiyat şampiyonu olursam veda edebilirim"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Paralimpik Halter sporunda 2 Avrupa, 2 dünya, 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan halterci Nazmiye Muratlı, \"Şimdiki hedefim; kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya almak. Asıl hedefim ise 2020 Olimpiyatları. 3 dünya, 3 olimpiyat şampiyonu olursam veda edebilirim\" dedi. Paralimpik halterdeki başarısı ile spor dünyasında adından gururla bahsettiren 38 yaşındaki Nazmiye Muratlı, Meksika\'da düzenlenecek dünya şampiyonası hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Antrenörü Ekrem Celil ve en büyük destekçisi eşi Muhsin Muratlı ile şampiyonaya hazırlanan Nazmiye Muratlı, altın madalya kazanmak istediğini söyledi. 25 yaşında başladığı halterde, 13 yılık spor yaşamında bir sporcunun hayal edebileceği en yüksek başarıları kazanarak, hem ailesinin hem de ülkenin gurur kaynağı olan doğuştan bedensel engelli Nazmiye Muratlı, haltere başlama hikayesini, başarısındaki sırları, kariyerinin dönüm noktalarını ve hedeflerini anlattı. \'FİZİĞİM BOZULUR\' DİYE HALTERE BAŞLAMAK İSTEMEDİ Doğuştan bedensel engelli olması nedeniyle hiç yürüyemediğini, mutlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten Nazmiye Muratlı, okula başlama yaşı geldiğinde babası ile kayıt yaptırmak için gittiği okul müdürünün \"Bunu alamayız engelli, müfettiş gelirse ne yaparız\" sözleri üzerine eğitimine başlayamadığını söyledi. Bu sözlerin kendisini üzmediğini ve sokakta oyun oynayarak büyüdüğünü aktaran Nazmiye Muratlı, 25 yaşına geldiğinde tanıştığı bir kadının kendisini halter sporuna yönlendirdiğini dile getirdi. Salonda çalışan diğer sporcuları görünce güzelliğinden ödün verme endişesine kapılarak \'Fiziğim bozulur\' düşüncesiyle ilk etapta haltere başlamak istemediğini anlatan Nazmiye Muratlı, antrenörlerinin kendisini ikna etmesiyle hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirtti. İLK 3 AYDA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU Nazmiye Muratlı, 3 aylık antrenman dönemi ardından ilk defa Avrupa Şampiyonası\'nda podyuma çıkarak üçüncülük kazandığını söyledi. Marangoz babası farklı ilde çalıştığı için Avrupa şampiyonasına gittiğinden haberi olmadığını anlatan Nazmiye Muratlı, kazandığı madalya ile fotoğrafının yer aldığı gazete haberini okuyan babasının şaşırdığını belirtti. Nazmiye Muratlı, kazandığı madalya ardından kendisine \'Nazmiye sen engellisin ama ayaklarının üzerinde durabilirsin. Ben yapacağım\' diyerek, spor hayatına devam etme kararı aldığını söyledi. 9 YILDA 2 AVRUPA, 2 DÜNYA, 2 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu kazanıp, 2008 Pekin Olimpiyatları\'nda 4\'üncü olduktan sonra yaşamında önemli bir karar verdiğini dile getiren Nazmiye Muratlı, \"Yemin ettim. \'Sen gideceksin gerekirse salondan çıkmayacaksın. Altın madalya kazanıp, Türk bayrağını dalgalandıracaksın\' diyerek hırsla çalıştım. 2008\'den sonra 2016 Rio Olimpiyatları\'na kadar altın madalya kazandım\" diye konuştu. Hayal kurmayı seven bir insan olduğunu, halter sporuna başlamadan önce ayakları üzerinde durabilen bir iş kadını olmayı istediğini aktaran Nazmiye Muratlı, spor yaşamındaki başarılarıyla hayallerine ulaştığını söyledi. \'HEM MAKYAJIMI YAPIYORUM HEM DE BAYRAĞIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM\' Haltere başlarken güzelliğinden ödün vereceği endişesini zamanla üzerinden attığını aktaran Nazmiye Muratlı, kadın sporcu olarak bakım ve makyajına çok önem verdiğini vurguladı. Antrenman öncesi ayna karşısında yaklaşık 1 saat makyaj yaparak daha çok motive olduğundan bahseden Nazmiye Muratlı, şöyle devam etti: \"Makyajımı yapmadan antrenmana, maça çıkmıyorum. Rimelim, rujum, allığım mutlaka olmalı. Kendime bakmayı, yaşamayı seviyorum. Turnuvalarda piste çıktığımda aynalarda kendime bakarım. O makyajla kendimi güzel, daha dinamik hissediyorum. Hem makyajımı yapıyorum hem de bayrağımızın göndere çekilmesi için mücadele ediyorum.\" TEBRİK ETMEYE GELDİ, EŞİ OLDU Spor kariyerindeki başarısında eşi Muhsin Muratlı\'nın çok önemi olduğunu vurgulayan Nazmiye Muratlı, eşiyle ilginç tanışma hikayesini şöyle anlattı: \"Eşim, sporu çok seven biri. Benim ilk olimpiyat şampiyonluğumun ardından tebrik etmeye gelenlerle kampa ziyarete geliyor. Görüşebilme umuduyla kampa geliyor ama çevrem kalabalık olduğu için benimle görüşemiyor. Beni uzaktan havalı görüyor. Görüşme isteğiyle 2 yıl bekliyor sonrasında bana sosyal medyadan ulaşıyor. Daha sonra görüştük ve ertesi gün beni istemeye geldiler. Eşimin benim spor hayatımda ayrı önemi var. Hep yalnızdım, kamp, ev ortamında yalnızdık. Artık eşimle her yere gidiyorum. Hem benim ihtiyaçlarımı karşılıyor hem de motive ediyor. Hayatıma çok güzel şeyler kattı, çok mutluyum.\" Hedeflerini anlatan Nazmiye Muratlı, kariyerinde 2 Avrupa, 2 dünya, 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunu hatırlattı. Muratlı, \"Şimdiki hedefim kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya alıp, engelli olarak bayrağımızı göndere çektirmek. Asıl hedefim; 2020 Olimpiyatları. 3\'te 3 yapmak istiyorum. 3 dünya şampiyonu, 3 olimpiyat şampiyonu olursam veda edebilirim. Veda etmeyi düşünüyorum\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Nazmiye Muratlı, eşi ve antrenöründen detaylar -Röp: Nazmiye Muratlı