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(Görüntülü Haber) Nazilli Devlet Hastanesi'nin acı günü

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beyin kanamasından yaşamını yitiren 43 yaşındaki Mehmet Çevik, temizlik görevlisi olarak çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı

20 Şubat 2018 19:05

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, beyin kanamasından yaşamını yitiren 43 yaşındaki Mehmet Çevik, temizlik görevlisi olarak çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli Devlet Hastanesi\'nde taşeron firmaya bağlı olarak Yoğun Bakım Ünitesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çevik, geçen 6 Şubat\'ta görevi başındayken aniden yere yığıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çevik, ilk müdahalenin ardından İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çevik, doktorların müdahalelerine rağmen geçen pazar günü yaşamını yitirdi. Çevik\'in ölümü, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki doktor, hemşire ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Çevik için bugün, uzun yıllar görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde tören düzenlendi. Çevik\'in İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, törenin yapılacağı hastane bahçesine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Törende konuşan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan, Hastanemizde çalışan Mehmet Çevik\'in ani ölümü bizleri çok üzdü. Çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağımız çalışkan arkadaşlarımız için Allah\'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin dedi. Buradaki törenin ardından Çevik\'in öğlen Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki 50. Yıl camisi\'ne götürülen cenazesi, burada kılınan namaz sonrası Eğriboyun Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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