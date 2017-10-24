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(Görüntülü Haber) Natalia eşiyle karakolluk olunca vatandaşlık isteği kabul edilmedi

Ergün AYAZ DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, 37 yaşındaki Natalia Davıd Akçaalan eşi 51 yaşındaki Recep Akçaalan ile kavga edip karakolluk olunca vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi

24 Ekim 2017 14:28

Ergün AYAZ DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, 37 yaşındaki Natalia Davıd Akçaalan eşi 51 yaşındaki Recep Akçaalan ile kavga edip karakolluk olunca vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi. Natalia Davıd Akçaalan tek isteğinin vatandaşlık başvurusunun kabul edilmesi olduğunu söyledi. Derince\'de yaşayan Recep Akçaalan, 1997 yılında Moldova\'ya gitti. Recep Akçaalan, Moldova\'da Natalia Davıd ile tanıştı. 1999 yılında Türkiye\'ye yerleşen çiftin 2000 yılında bir çocukları dünyaya geldi. Çift, 2012 yılında resmi nikah yaptı. Eşi Natalia ile tartışan Recep Akçaalan eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle karakola başvurup eşi hakkında şikayetçi oldu. Kamu davası açılırken, para cezası ve bir sene uyarı cezası verildi. Oturma izni ile Türkiye\'de kalan Natalia, 2015 yılında vatandaşlık başvurusu yaptı. Natalia\'nın vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi. Çifte, vatandaşlık başvurusunun kabul edilmemesinin gerekçesi olarak Recep Akçaalan\'ın, 1996 yılında Yalova\'da bir restoranda ahlak polisince gözaltına alınması ve kendi aralarında yaşadıkları tartışma nedeniyle karakolluk olmaları gerekçe gösterildi. OTURMA İZNİ İLE KALIYOR Tek isteğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu, geçen hafta ikiz bebeklerinin olduğunu söyleyen Natalia Davıd Akçaalan, \"Ben Moldova vatandaşıyım. 1999 yılından beri buradayım. Oturma izni ile Türkiye\'de kalıyorum. Maalesef nikahımızı 2012 yılında biraz geç kıymak zorunda kaldık. Benim vatandaşlığım reddedildi. Başvurum, eşimin sicilinden dolayı reddedildi. Benden önce yaptığı olaylar, nikahtan önceki olaylar ve bizim bir kavgamız olmuştu. Kamu davasına dönüştü, para cezası ve bir sene uyarı cezası aldık. Başvurum bu yüzden reddedildi. Herkes kavga edebilir, sonuçta karı kocayız olur böyle şeyler\" dedi. Recep Akçalan eşinin Türkiye\'de hiçbir haktan yararlanamadığını belirterek, \"Kimlik almaya gittiğimizde benim bir suç işlediğimi, ayrıca bir de eşimle kavga ettiğimi karakola şikayette bulunduğum için eşime kimlik verilmediğini söylediler\" diye konuştu.

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