(Görüntülü Haber) Narkotim eğitim TIR'ı Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MADDE kullanımı ve bağımlılığı konusunda doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek ve bilglendirmek amacıyla hazırlanan \'Narkotim Eğitim TIR\'ı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün \'Hedef olma, hedefsiz kalma\' projesi kapsamında Sivas\'a geldi.



Sivas Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu\'nca onaylanan, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve Sivas Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında Kent Meydanı\'na getirilen TIR\'ın açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı. Burada konuşan Vali Davut Gül, \"İstediğimiz ve yapılmak istenen, gençlerimizi ve çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarmak ve tehditlerin altında muhafaza etmektir. Türkiye içte ve dışta terörle mücadele ediyor. Terörle mücadele silahla olduğu gibi narkotik suçlarla da oluyor. Bütün terör örgütlerinin finans kaynaklarının önemli bir kısmı uyuşturucudan geliyor. Bu mücadele gençlerimizi korumak olduğu gibi aynı zamanda geleceğimizi, vatanımızı milletimizi güçlendiren bir mücadeledir\" dedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Firdevs Özaslan projenin amacını anlattı. Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler TIR\'ı gezdi. TIR, Sivas\'ta 29 Ekim\' tarihine kadar kalacak.