(Görüntülü Haber) Narkomobil artık Samsun'da

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Türkiye\'nin kanayan yaralarından birisinin terör, diğerinin narkotik suçlar olarak tabir ettikleri uyuşturucu kullanımı olduğunu söyledi. Yavuz, \"Tek isteğimiz, vatandaşlarımızın her türlü bilgiyi anında tarafımıza aktarmaları ve sokaktaki polisin etkinliğinin arttırılmasıdır\" dedi.



Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bazı illerde de bulunan \'Narkomobil Whatsapp uyuşturucu ihbar hattı\', Samsun\'da da devreye girdi. 24 saat fotoğraf, görüntü ve yazı ihbarları alınacak ve polisler tarafından sürekli aktif olarak kullanılacak olan hattın numarası da \'0552 155 56 55\' olarak duyuruldu. Uyuşturucu ihbar hattı hakkında açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, halkın kendilerine yardımcı olmasını istediklerini belirterek, şöyle dedi:



\"Ülkemizin kanayan yaralarından birisi terör, diğeri de narkotik suçlar diye tabir ettiğimiz uyuşturucu kullanımı. Narkotik suçlarla mücadeleyi desteklemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yeni bir proje başlattı. Bu projenin adı da ‘Narkomobil” projesi. Bazı illerimizde faaliyete geçmişti. Biz de bu kapsamda Samsun’da narkotik suçlarla mücadele anlamında bu projeyi faaliyete geçirdik. Bu projede kullanılacak hat, ‘0552 155 56 55’ numaralı hattımız olacak. Görevlilerimiz 24 saat bu hattın başında durarak, gelen ihbarları değerlendirecek. Sokaktaki ekiplerimizle irtibata geçecekler. Projedeki amacımız, vatandaşlardaki internete bağlanabilen telefonları narkotikle mücadele konusunda kendimize kanalize etmek, vatandaşın ihbar erişimini kolaylaştırmaktır.\"



NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEDE EN BAŞARILI 3\'CÜ İL



Samsun\'un narkotik suçlarla mücadelede en başarılı ilk 3\'te olduğunu söyleyen Müdür Vedat Yavuz, bu konuyu yaymak için broşürler bastırdıklarını ve dağıtımlarına başladıklarını anlattı. Yavuz, \"Samsun halkından bu hattı işlevsel olarak kullanmalarını istiyoruz. Gördükleri, duydukları ve bildikleri her türlü bilgiyi cep telefonları vasıtasıyla yazılı, fotoğraflı veya videolu olarak tarafımıza aktarılmasını istiyoruz. Bugüne kadar 155, BİMER ve CİMER’e gelen ihbarlar da tarafımızdan zamanında değerlendiriliyordu. Uyuşturucu ile mücadelede de bayağı bir başarı sağlıyorduk. Narkomobil uygulamasından sonra başarının artacağını düşünüyorum. Samsun, geçtiğimiz yıl yapılan istatistik çalışmasında Türkiye’de narkotik suçlarla mücadelede en başarılı 3. il seçilmişti. Narkotim’lerin kurulmasıyla birlikte Samsun’da uyuşturucuyla mücadelede büyük ivme kazanmıştık.\"



İhbarcıların bilgilerinin tamamen gizli tutulduğunu da sözlerine ekleyen Vedat Yavuz şunları söyledi:



\"Mobil uygulamamızın devreye girmesiyle de hızımızın daha artacağını düşünüyorum. Tek isteğimiz, vatandaşlarımızın her türlü bilgiyi anında tarafımıza aktarmaları ve sokaktaki polisin etkinliğinin arttırılmasıdır. Bu illetten gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi kurtarmada bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Gelen ihbarları yapan kişilerin kimlik bilgileri tarafımızca gizli tutulacaktır. Kendi istekleri olmadıkça da polis soruşturmasında açıklamayacağız. İhbarda bulunacak vatandaşlarımızdan bu konuda rahat olmalarını diliyorum.\"