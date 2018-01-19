(Görüntülü Haber) MYSSSD Başkanı Sezen'in öldürüldüğü davada tanıklar dinlendi

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA\'da, Manavgat Yelken, Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen\'in (60) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili davada tanıklar dinlendi. Manavgat\'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016\'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım\'ın şoförü Doğan Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım, firar ederken, geçen ocak ayında Manavgat İlçe Jandarma Merkez Karakolu Komutanlığı\'na gelen Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalara karşın silah, bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Kenan Yüce, SEGBİS aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan katılırken, sanık avukatları ve tarafların yakınları salonda hazır bulundu. Firari Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım ile tutuksuz sanık Turgay Yıldırım ve Doğan Erdoğan duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Cuma Erek, öldürülen Okan Sezen\'in yanında 4-5 yıldır paraşüt teknesi kaptanı olarak çalıştığını belirtti. Okan Sezen\'in olay günü, istasyonu faaliyete geçireceklerini söyleyerek, büyük oğluyla kendisini çağırdığını söyledi. Mehmet Ali Yıldırım\'ın olay yerine geldiğini ve bu sırada Okan Sezen\'in \'Gel Mehmet Ali, biz bu işi bugün bitirelim\' dediğini dile getiren Cuma Erek, bir süre sonra tartışma çıktığını söyledi. Okan Sezen\'in silahını çekerek kalabalığa doğru ateş ettiğini kaydeden Cuma Erek, bunun üzerin sol taraftan birkaç el ateş edildiğini duyduğunu, kendisini yere attığını, ayağa kalktıklarında Okan Sezen\'in vurulmuş olduğunu gördüğünü söyledi. Mahkeme başkanının polis merkezinde verdiği ifadenin farklı olduğunu hatırlatması üzerine Cuma Erek, O gün panik, korku ve olayın sıcaklığıyla ifade vermiştim. Ne söylediğini hatırlamıyorum. Huzurda verdiğim ifade geçerlidir diye konuştu. Diğer tanıklar da benzer şekilde ifade verdi. Sanık avukatı Mehmet Ünver de dosyada hala yakalanamayan ve ifadesi alınmayan sanıkların olduğunu, müvekkilinin teslim olduğunu, olayı açık yüreklilikle ve pişmanlıkla anlattığını belirterek adli kontrol artıyla tahliyesini talep etti. Sanık Kenan Yüce de çok pişman olduğunu, merhum Okan Sezen\'le herhangi bir husumetinin olmadığını, olay günü ilk kez karşılaştıklarını belirterek tahliyesini istedi. Cumhuriyet Savcısı ise firari sanıklar Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenmesine, Kenan Yüce\'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve Kenan Yüce\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.