(Görüntülü Haber) Mustafa'nın yuttuğu düdük operasyonla çıkarıldı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Yeniçağa İlçesi\'nde oturan 9 yaşındaki Mustafa Özcan\'ın, oyun oynarken yuttuğu düdük, hastanede operasyonla çıkarıldı.



Nazan ve Fatih Özcan çiftinin çocukları Mustafa Özcan, önceki gün evinin önünde arkadaşları ile oynarken bisikletinin havalı kornasındaki düdüğü çıkarıp ağzına götürerek öttürmek istedi. Bu sırada yaklaşık 1.5 santim uzunluğundaki düdük Özcan\'ın boğazına kaçtı. Özcan, boğazında kalan düdüğü yarım bardak su içerek yuttu. Özcan, evde bulunan annesi ve amcası tarafından Gerede Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Küçük çocuk, buradan Bolu\'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Özcan\'ın çekilen röntgeninde soluk borusuna kaçan ve her öksürdüğünde ses çıkarmasına neden olan düdüğün akciğere kadar indiği tespit edildi. Özcan\'ın yuttuğu düdük, yapılan operasyonla çıkarıldı.



Özcan, bir gece müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Geçirdiği operasyon nedeniyle güçlükle konuşan Özcan, önce kornayı ağzına götürüp öttürdüğünü, daha sonra düdüğü çıkarıp ağzına aldığını belirterek şöyle konuştu:



\"Merdivenlerden çıkıyordum. Tükürüğüm geldi, düdük boğazıma gitti. Boğazımda kaldı. Eve gittim yarım bardak su içtim. Annem, amcama haber verdi, hastaneye gittik. Her öksürdüğümde ağzımdan yuttuğum düdüğün sesi çıkıyordu. Düdük, ameliyatla alındı.\"



Kentte bir kamu kurumunda iş makinesi operatörü 38 yaşındaki Fatih Özcan da \"Oğlum, bisikletin düdüğünü söküp ağzına götürmüş. Üflerken muhtemelen içine çekti nefes borusuna kaçırmış. Sonra hastaneye çıkarıldı. Çok şükür şimdi durumu iyi\" diye konuştu.