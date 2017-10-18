(Görüntülü Haber) Mustafa Reşit Akçay: Avrupa'daki yerimiz belli olacak

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yarın oynayacakları Salzburg karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında, \"Sporcu arkadaşlarımızla iyi bir performans göstererek Avrupa’daki yerimiz neresidir belli edeceğiz\" dedi. UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor yarın saat 20.00\'da Avusturya takımı Salzburg ile evinde oynayacak. Karşılaşma öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Deni Milosevic ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi. ‘AVRUPA\'DAKİ YERİMİZİ BELLİ EDECEĞİZ’ Karşılaşmada saha içinde iyi bir duruş gösteren takım olarak yerlerini alacaklarını belirten Akçay, \"Salzburg yaş ortalaması 23.8 gibi genç ve dinamik bir takım. İkinci bölge etkinlikleri yüksek, üçüncü bölge haraketlilikleri oldukça yoğun olan bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de fiziki olarak iyi durumdayız. Galatasaray müsabakasında bunu gördük. Ancak taktik olarak ve bireysel olarak hatalar yapmaya devam ediyoruz ama bunların üstesinden gelebiliriz. Yarın akşam da böyle bir müsabaka olacak. Sahanın içerisinde iyi bir duruş gösteren takım olarak yerimizi alacağız. Sporcu arkadaşlarımızla iyi bir performans göstererek Avrupa’daki yerimiz neresidir belli edeceğiz\" dedi. Ligdeki yerimizin yadırganabileceğini ifade eden Akçay, \"Ancak potansiyelimiz bunu daha yukarıya çekebilecek güce sahip. Bunu önümüzdeki müsabakalarda göreceğiz\" diye konuştu. ‘TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ’ Rakipleri Salzburg’un iyi bir takım olduğunu belirten Deni Milosevic ise taraftarın desteği ile iyi bir sonuç almak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Milosevic, şöyle konuştu: \"Salzburg’un iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın önünde onların verdiği güçle beraber oynayacağız. İyi bir performans sergileyerek iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Galibiyet için oynayıp 3 puanı almaya çalışacağız\" dedi.