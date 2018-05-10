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(Görüntülü Haber) Muş'ta 'Tarih ve Kültür Sempozyumu' başladı

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Alparslan Üniversitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu' başladı

10 Mayıs 2018 20:20

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Alparslan Üniversitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen \'Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu\' başladı.

Muş Valiliği ve belediyesinin katkılarıyla yürütülen uluslararası sempozyuma, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bilim insanları ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, tarihin bir şehir için her şey olduğunu kaydetti. Bir şehir için tarih ve kültür söz konusu ise o şehrin her yönüyle ele alınacak hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Beyhan, \"Dolayısıyla şehir tarihi bir bilgi disiplini olarak tarih, bilgi alanı içerisinde en ince ayrıntılara hiçbir teferruatı atlamadan inceleyen bir disiplindir. Bu bakımdan bugün başlayan açılışını yaptığımız bu sempozyumda Muş ilimiz her yönü ile ele alınacaktır. Muş\'un kadim bir tarihi vardır. Kıdemi Anadolu\'yla eştir\" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, Muş Alparslan Üniversitesi\'nin akademik çıtayı çok yükselttiğini hatırlatarak, \"Daha önce \'Muş için Çal\' projesi kapsamında Muş türküleriyle ilgili çok güzel bir klip hazırlamıştık. Üniversitemiz ve Muş Vakfı iş birliğiyle bunu yapmıştık. Bu ikincisi \'Kasidelerle Muş\' bunu da yine 3 hayırseverimizin katkısı ile ve Muş Alparslan Üniversitesi\'nin organizasyonu ve yoğun emeğiyle bu anlamda Fırat Aykan beyefendiye teşekkür ediyorum\" dedi.

Sultan Alparslan\'ın Muş topraklarını Anadolu\'nun kapısı haline getirdiğini ifade eden Vali Aziz Yıldırım da şunları söyledi:

\"İstanbul\'da, Muşluları orada toplamak suretiyle, hizmet etme sevdası içerisinde olan ıymetli doktorumuz, hocamız Orhan Sami Bey\'e teşekkür ediyorum. Böyle bir sempozyum düzenlemek hakikaten Muş\'un tarihine ve kültürüne, tarihinin ve kültürünün bilinmesine oldukça hizmet edecektir. Hepimiz bulunduğumuz zaman ve mekan içerisinde \'geçmişimizde burada kimler yaşadı ve nasıl yaşadı?\' diye sorgular dururuz. Bunu da bize çok kıymetli hocalarımız, çok kıymetli tebliğ sunacak olan bilim değerli bilim adamları inşallah anlatacaklar. Anadolu\'yu bizlere yurt yapan Sultan Alparslan Han\'ın diyarı Muş ilimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Muş Sultan Alparslan\'ın Anadolu\'nun kapısı Malazgirt\'i ve bu kadim toprakları bizlere vatan yaptığı yerdir. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda 1071 yılı 26 Ağustos\'unda yaşanan muhteşem zafer, adeta Anadolu\'daki tarihimizin başlangıç noktası olmuş, bizleri Anadolu\'yla, Anadolu\'yu da İslam\'la buluşturmuştur. Bu nedenle Muş tarihimizde önemli ve stratejik bir konumda bulunmaktadır.\" 

    

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