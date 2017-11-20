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(Görüntülü Haber) Muş'ta kar nedeniyle kapanan yollar, ulaşıma açıldı

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, ulaşıma açıldı

20 Kasım 2017 18:58

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 9 köyde ve 22 mezrada, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup köy yolu, ulaşıma kapandı. Yağışın ardından bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Tipi ve sis nedeniyle görüşün 10 metreye kadar düştüğü bölgede ekipler, güçlükle ilerledi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol, ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Şentürk, \"Dün geceden beri etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı yüksek kesimlerde kar yağışı oldu. Bundan dolayı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağlayan Üçevler Grup köy yolumuz kapandı. Şu anda, ekiplerimiz, çalışıyor ve yolu ulaşıma açtık. Tabi rakım yüksek olduğu için kar ve tipiden dolayı yol, tekrar ulaşıma kapanıyor; ama ulaşımın aksamasına yol açacak durumları engelliyoruz. Araçlarımız, orada çalışmasını sürdürmeye devam edecek\" diye konuştu.

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