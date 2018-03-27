(Görüntülü Haber) Muş'ta ata sporu okçuluğa ilgi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta, unutulmaya yüz tutan okçuluğun yeniden canlandırılmasına destek olan Muş Okçular ve Atıcılar Kulübü Başkanı Sabahattin Akış, gençleri ata sporuna teşvik ediyor. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Kredi Yurtlar Kurumu\'ndaki (KYK) öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği okçuluk kursuna, şimdiye kadar 170 kişi kayıt yaptırdı.



Muş Okçular ve Atıcılar Kulübü Başkanı Akış, gençlerin, yaklaşık 10 ay önce kurulan kulübe gösterdiği ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Kursta eğitmenlik de yapan Akış, 30 kursiyerle başladıkları çalışmaları 170 kişiyle sürdürdüklerini belirtti. Amaçlarının, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ata sporu okçulukla ilgilenmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Akış, \"Gençlere, ecdadımıza ait olan bu sporu aktarmak istiyorum. Kursiyerlerimizin içerisinde başta KYK\'da kalan üniversiteli öğrencilerimiz olmak üzere birçok genç katılmakta. Buradaki amacımız, hem gençlere kötü yollarda kahvelerde olmasını önlemek hem de kendimize ait spor dallarıyla iç içe tutmaktır. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında, şu anda Ankara\'da düzenlenecek KYK\'lar arası yarışmalara hazırlanan genç kardeşlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra ileriki yarışmalara katılabilmek için sporcu yetiştirmekteyiz. Kısmet olursa bu çalışmamızı da elimizden geldikçe genç kardeşlerimize aktarıp, onların da sonraki arkadaşlara aktarabilmesi için ve bu ata sporumuzun ölmemesini sağlamak istiyoruz\" diye konuştu.



MŞÜ öğrencilerinden Şerife Ece Gül ise \"Muş\'ta sosyal aktivite \'yok\' denecek kadar az. KYK vasıtasıyla okçuluk kursuyla tanıştık. Çok hoşumuza gitti, çalışmalarımız çok keyifli. Daha yeni olmama rağmen çok şey öğrendik, hocamız bizimle çok ilgileniyor. Hedefimiz, şampiyonluk. Okçulukta hep erkeklerin adı geçiyor. Biraz da kadınların adı geçsin, istiyoruz. Güzel yerlere geleceğimize inanıyorum\" dedi.