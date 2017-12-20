(Görüntülü Haber) Muş'ta 68 yıl sonra opera gösterisi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta 68 yıl sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından \'Kanlı Nigar Müzikali\' sahnelendi. Sadık Şendil’in ölümsüz eserini Cem İdiz’in müzikale uyarladığı \'Kanlı Nigar\', Muş Alparslan Üniversitesi Kültür- Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sahnelendi. Valilik, belediye ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat\'ın katkıları ile sahnelenen müzikali izlemek için gelenler 1500 kişilik salonu doldurdu. 68 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası\'nın geldiği Muş\'ta izleyiciler, \'Kanlı Nigar Müzikali\' ile 2 saat boyunca keyifli anlar geçirdi. Devlet Opera Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş, Muş’a 68 yıl sonra opera olarak ilk defa gelmenin gururu içeresinde olduklarını bildirdi. Turnelerde doğu illerinde temsil edilmesine öncelik verdiklerini söyleyen Sugüneş, şöyle dedi: \"74 kişilik bir ekip, oyunu operat tarzında sahneledi. Hem tiyatral, hem müzik hem de dans gösterisi olan bir oyunu seyircinin çok beğeneceğini umuyoruz. Büyük ilgi ve alaka ile karşılandık.\" Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Kulübü üyesi olduğunu belirten izleyicilerden Fatma Güven, oyunda sanatçıların seslerini çok güzel kullandıklarını, çok keyif aldıklarını ifade etti.