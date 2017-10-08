(Görüntülü Haber) Muradiye'de hizmet atağı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Muradiye ilçesi\'nde yapımı devam eden mezbahane, hayvan pazarı, semt pazarı ve itfaiye merkezinde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Van ve İlçelerdeki yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Van Büyükşehir Belediyesi, bu kamsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Muradiye İlçesi\'ne giden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Yardımcısı Mehmet Yaşar ve ilgili daire amirleri ilçede yapımı devam eden hayvan pazarı, semt pazarı, su deposu ve itfaiye merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yalçın, Muradiye İlçesi\'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek şöyde konuştu: \"Muradiye; çok güzel hizmete müsait şirin bir ilçe. Ama önceki dönemlerde ihmal edilmiş ve yapılması gereken hizmetlerde birikmiş. Biz ilçenin öncelikli olan işlerini yapmaya başladık. İlçe merkezi ve mahalle yollarıyla birlikte 61 kilometrelik asfaltlama çalışması yaptık. Yine bitme aşamasına gelen hayvan pazarı ve mezbahaneyide en kısa zamanda hizmete açacağız. İlçemiz modern bir mezbahanaya ve hayvan pazarına kavuşacak. İlçenin en büyük sorunlarından biride içme suyu sıkıntısı. Biz bu sıkıntıyı göz önünde bulundurarak halkımızın talepleri doğrultusunda yeni bir su deposu yapıyoruz. Bu deponun inşaatına önümüzdeki hafta başlayacak. Bu deponun bitmesiyle birlikte ilçede 4 su deposu olacak. Bu depolarla Muradiye\'nin su sıkıntısını çözmeyi hedefliyoruz.İlçeye dört aracın aynı anda çıkabileceği bir bina yapıyoruz. Bina bu yıl içersinde hizmete girecek. Allah lazım etmesin bir yangında bir afette İlçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki hafta içersinde yapılacak ihaleyle de ilçemize güzel araçlar tahsis edeceğiz. Şimdiden tüm yatırımlarımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun.\" Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ise, ilçeye uzun yıllardan beri hizmet gelmediğini söyledi. Kaymakam Yücel, Muradiye\'nin büyük sorunları bulunduğunu anlatırken, \"Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yoğun bir çalışma temposuna girdik. Vatandaşlarımız çalışmalardan oldukça memnun. Bizde bu mutluluk ve azimle çalışmalarımızı devam ettireceğiz\" dedi.