(Görüntülü Haber) Motosikletiyle öğrencilere yardım götürüyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - İSTANBUL\'dan motosikletiyle yola çıkan İlker Kül, Muş\'un Bulanık İlçesi\'ne bağlı Şehitveren İlkokulu\'na giderek, öğrencilere kıyafetlerle kırtasiye ve temizlik ürünleri hediye etti. Motosiklet tutkunu 45 yaşındaki İlker Kül, 8 yıldan beri Türkiye\'yi gezip, çektiği fotoğrafları satarak, elde ettiği gelirle köydeki öğrencilere yardım ediyor. Son olarak 31 öğrencinin eğitim gördüğü Muş\'taki Şehitveren İlkokulu\'na yardım götüren Kül, çocukların yüzünü güldürdü. Öğrencilere ayakkabı, mont, çanta, kalem, defter, oyuncak ve diş macunu hediye eden 1 çocuk babası Kül, \"Proje ile motor kullananların, büyük desteğini aldım. Köy köy dolaşıp, çocuklara yardım götürüyorum. 6 yıldan beri köy okullarını dolaşıp, çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyorum. Öğrencilerle çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Motorcu arkadaşlar sayesinde fotoğraf çekerek, elde ettiğimiz fonlarla öğrencilere hediyeler alıyorum. Amacım, çocuklara sevgi dağıtmak, o iletişimi kurmak. Okulun, okumanın önemini anlatmak. Bugüne kadar 167 öğrenciye yardımda bulundum. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, beni mutlu ediyor\" dedi. Muşlu öğrenciler, kendilerine hediye getiren İlker Kül’e teşekkür etti.