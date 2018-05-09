(Görüntülü Haber) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN DURAN TAKSİYE BÖYLE ÇARPTI

İstanbul DHA Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde meydana gelen kazada aniden duran taksiye arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi takla atarak yere savruldu. Kazanın ardından diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. Hafif yaralanan 2 kişi hastanaye kaldırıldı. Kaza anı tüneldeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü: -Kaza anı