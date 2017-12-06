(Görüntülü Haber) Motosiklet hırsızlığı kameralarda

MUŞ, (DHA) Muş\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen 14 hırsızlık olayı polis tarafından aydınlatılırken, park halindeki motosikletin çalınma anı ise kameralara yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, toplam 26 şahıs yakalandı. Polisteki sorgularında Hürriyet, Dere, Kültür, Yeşilyurt ve Muratpaşa Mahalleleri ile Tandoğan köyünde meydana gelen 3 ayrı ikametten, 5 ayrı işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 3 otodan hırsızlık ve 2 ayrı kablo hırsızlığı olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı. Yakalanan şahıslardan, 5\'i şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 1 şahsın 5 yıl, 1 şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek cezaevine teslim edilirken 19 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.