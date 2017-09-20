T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Miras tartışmasında eşini öldürdü

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da eski eşlerinden 3'er çocukları olan 74 yaşındaki Hüseyin Bilgi ile eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi, mirasın çocuklara paylaştırılması konusunda tartıştı

20 Eylül 2017 16:28

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da eski eşlerinden 3\'er çocukları olan 74 yaşındaki Hüseyin Bilgi ile eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi, mirasın çocuklara paylaştırılması konusunda tartıştı. Tartışma büyüyünce öfkelenen Hüseyin Bilgi, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak\'ta Bilgi çiftinin oturduğu evde meydana geldi. İlk iki eşi ölen Hüseyin Bilgi, 5 yıl önce Hüsniye Bilgi ile 3\'üncü evliliğini yaptı. İlk iki eşinden toplam 3 çocuğu olan Hüseyin Bilgi, ilk eşinden 3 çocuğu olan  Hüsniye Bilgi ile miras konusunda tartıştı. Mirasın çocuklara paylaştırılmasında anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen çiftin bağırma sesini duyan komşuları polisi aradı.

Eve gelen polis ekipleri Hüsniye Bilgi\'yi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunda 6 bıçak izi saptanan Hüsniye Bilgi, evde hayatını kaybetti. Kadının cesedi, polisin evde yaptığı incelemeden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Bilgi, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hüseyin Bilgi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bilgi, hastaneden çıkarken gazetecilerin \"Eşinizi neden öldürdünüz?\" sorusuna, \"Çocuklarına sor\" cevabı verdi. Bilgi, işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mutlu YUCA Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUHüseyin BilgiHüsniye BilgiTartışmaOlaySümer MahallesiHüseyin Karakaya Sokak BilgiBilgiEveVücudundaKadınınBaysal Devlet Hastanesi KöroğluHüseyin Bilgi AsayişMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24