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(Görüntülü Haber) MİNİK ZEYNEP YAPAY İSKELETLE YATAK YARALARINDAN KURTULACAK

Haber-Kamera Hasan DEMİRBAŞANTALYA,(DHA) ANTALYA'da baba Hamdi Keleş, belden aşağısı felçli doğan hidrosefali hastası (beyinde su toplanması) kızı 4 yaşındaki Zeynep Ayşe'nin daha kaliteli yaşamasını sağlamak amacıyla doktorların önerdiği 'yapay iskeleti'

27 Ocak 2018 14:37

Haber-Kamera Hasan DEMİRBAŞANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da baba Hamdi Keleş, belden aşağısı felçli doğan hidrosefali hastası (beyinde su toplanması) kızı 4 yaşındaki Zeynep Ayşe\'nin daha kaliteli yaşamasını sağlamak amacıyla doktorların önerdiği \'yapay iskeleti\' almak için çabalıyor. 15 bin liraya ithal edilen bu ürünün fuarlarda teşhir edilenini 8 bin liraya bulan Keleş, hayırseverlerden söz konusu cihazın alınmasını istediğini söyledi. Hamdi-Tuba Keleş çiftinin üçüncü çocukları Zeynep Ayşe\'nin sıkıntılı yaşamı doğumuyla başladı. Zeynep Ayşe, felçli dünyaya geldikten 4 saat sonra aynı anda beyin, kalp ve bel ameliyatı oldu. Doktorların çok fazla yaşama ihtimali vermediği Zeynep 4 yaşına ulaştı ancak sıkıntıları bitmedi. Sadece sütle beslenebilen Zeynep, sürekli yatağa bağlı olduğu için yatak yaraları baş gösterdi. Doktorlar, bunu engellemek için aileye, kan dolaşımını hızlandıran \'yapay iskelet\' önerdi. Yaklaşık 15 bin liraya yurt dışından getirtilen vücuda giyilebilen ve hastanın ayakta durup yürümesine yardımcı olan cihazın fuarlarda teşhirini bulan Hamdi Keleş, firmayla 8 bin lira bedelle anlaştı. Bu paranın yaklaşık 5 bin lirasını toparlayan Keleş, cihazı alabilmek için hayırseverlerden geri kalan miktarı hesabına değil, cihazı veren firmaya vermesini istedi. UYGUN FİYATLI TEŞHİR ÜRÜNÜNÜ ALACAK Yaşadığı evin kira olduğunu dile getiren Keleş, kızı Zeynep\'in masrafları, okula giden 2 çocuğunun giderlerini ancak karşılayabildiğini aktardı. Geçim sıkıntısı yaşamadıklarını kaydeden Hamdi Keleş, ancak bu cihazı almak için yeteri kadar paraları olmadığını anlattı. Keleş, 5 bin lira denkleştirdik. Geri kalan miktarı bir an önce bulmamız lazım. Sadece bir tane olan bu teşhir ürününü kısa sürede alamazsak daha büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Eşimin de beyninde ödem var, tedavi olması gerekiyor ama Zeynep\'e bakabilmek için tedaviden vazgeçti dedi. YAPAY İSKELET ZEYNEP\'İN YATAK YARALARINI ÖNLEYECEK Kızının henüz hiç konuşamadığını dile getiren Hamdi Keleş, benzeri hastalığı olanların fazla yaşamadığını söyledi. Tek amaçlarının Zeynep\'in geri kalan ömründe acı ve sıkıntı çekmesini önlemek olduğunu dile getiren Keleş, doktorların önerisiyle sadece süt içebildiği için hiçbir yiyeceğin tadını bilmemesinin kendilerini üzdüğünü anlattı. Keleş, Doktorlar, Zeynep sürekli yattığı ve sadece ellerini hareket ettirebildiği için bir süre sonra sırt bölgesinde yaralar oluşacağını söyledi. Kan dolaşımını hızlandırarak bu yaraları önlemek için yapay iskelet şeklindeki cihaz önerildi. İlerleyen yaşlarında o cihazla birlikte yürüyebilirmiş diye konuştu.

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