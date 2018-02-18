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(Görüntülü Haber) Minik öğrencilerden askere mektup

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, Gıda Anonim Şirketi Anaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi

18 Şubat 2018 18:45

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, Gıda Anonim Şirketi Anaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi. Nurdağı Gıda Anonim Şirketi Anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı. Öğrenciler, yazdıkları mektupları Afrin\'e ulaştırılması için öğretmenleriyle birlikte PTT şubesine gelerek sırasıyla mektupları yolladı.

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