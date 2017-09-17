(Görüntülü Haber) Minik öğrenciler okulu sevdi

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'de milyonlarca öğrenci yarın başlayacak yeni eğitim yılına hazırlanırken 1 hafta erken okula alınan ve minik öğrenciler, oyunlar eşliğinde okulu ve burada nasıl eğitim göreceklerini tanımaya çalışırken, anneleri koridor veya okul bahçelerinden ayrılamadı. Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 10 yıldan bu yana uygulanan \'Uyum eğitimi\'nde öğretmenler ter döktü. Hafta içerisinde 5 günde anneleri veya yakınları ile okullarına gelen öğrenciler sınıflarını, öğretmenlerini tanıdı, herhangi bir sorunlarında nereye gideceklerini öğrendiler. Avcılar\'da öğretmenlerin hazırladığı maskeleri takan miniklere okul tanıtılırken, anneleri de koridorlarda onları uzaktan izledi.