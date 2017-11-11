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(Görüntülü Haber) Minibüs, jandarma komutanlığı bahçesine girdi: 1 yaralı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, bir otomobile çarptıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesine girdi

11 Kasım 2017 16:49

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, bir otomobile çarptıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı\'nın bahçesine girdi. Yaralanan minibüs sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza, Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Kemal Baş yönetimindeki 41 ED 865 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde giden 34 KOT 47 plakalı otomobile çarptı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle savrularak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'nın demir korkuluklarını yıkıp, bahçeye girdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü Ali Kemal Baş\'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Minibüs çekici ile olay yerinden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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