(Görüntülü Haber) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (8)

Ali AKSOYER-Ersan SAN-Zeki GÜNAL-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci\'de falçatayla boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası saldırgan yakalandı. Olay, Sirkeci\'de bulunan bir kafede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Yüksel Harababa(44) ile kafede buluştu. İddiaya göre, ikili aralarında görüşürken bir süre sonra Vuralhan koruma polisi B.Y.\'yi \"Özel konuşacağız\" diyerek dışarı çıkardı. Bu sırada, Yüksel Harababa yanında bulundurduğu falçata ile Vuralhan\'ın boğazını kesti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Vuralhan\'ı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Vuralhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Yüksel Harababa, gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Harababa daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Şüpheli emniyet girişinde basın mensuplarının, \'Neden yaptınız\' şeklindeki sorusuna, \"Hak etti\" şeklinde yanıt verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Görgü tanığı İlhan Çevik, \"Olayı 30 saniye sonrasında gördüm. Zanlı büyük bir soğukkanlılıkla bıçağını masaya koymuştu. Telefonla ilk önce eşini aradı ve helallik istedi. Sonra bize, \'40 ailenin canını yaktı, üzülmeyin\' dedi. Sonra memur arkadaşlar geldi, zaten bulunduğu yerde oturuyordu, hiç bir şekilde kaçmadı. Memur arkadaşlar gelince elini kelepçeye uzattı ve teslim oldu. Sonra yaralanan eski bakanmış galiba, onu aldırlar hastaneye götürdüler. Henüz ölmemişti, demek ki yolda ölmüş olabilir.\" dedi.