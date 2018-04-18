T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (6)

Ali AKSOYER-Ersan SAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci'de falçatayla boğazı kesilerek öldürüldü

18 Nisan 2018 20:11


Ali AKSOYER-Ersan SAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci\'de falçatayla boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası saldırgan yakalandı.

Olay, Sirkeci\'de bulunan bir kafede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 

Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Yüksel Harababa(44) ile kafede buluştu. İddiaya göre, ikili aralarında görüşürken bir süre sonra Vuralhan koruma polisi B.Y.\'yi \"Özel konuşacağız\" diyerek dışarı çıkardı. 

Bu sırada, Yüksel Harababa yanında bulundurduğu falçata ile Vuralhan\'ın boğazını kesti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Vuralhan\'ı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Vuralhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Yüksel Harababa, gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Harababa\'nın sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne sevk edileceği öğrenildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERErsan SANÇağatay KENARLIİSTANBULDHAMİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan SirkeciOlayOlay SirkeciEmniyetSavunmaBakanı Mehmet Ercan VuralhanYüksel Harababa44VuralhanYüksel HarababaSağlıkVuralhan Haseki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24