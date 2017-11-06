(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı Canikli'den Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı ziyareti (2)

İstanbul, 6 Kasım (DHA) Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyareti kapsamında başkent Doha\'daki Katar TSK Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli daha sonra Mehmetçiğin kaldığı tesislerde incelemelerde bulundu. Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı personeline hitap eden Nurettin Canikli, askerlerin Doha\'da Türk milletini temsil ettiğini belirterek, \'Bayrağımızı bu coğrafyada siz dalgalandırıyorsunuz. Türk milleti, sizinle gurur duyuyor. Özellikle son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya ve bütün bu bölgede ülkelerimizin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü tehdit eden risk unsurlarıyla karşı karşıyayız. Tehditler sürekli artmaktadır. Tehditlerin boyutu büyümektedir. Şu anda Türkiye, dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle aynı anda mücadele etmektedir. Türkiye\'nin savunması sınırlarımızdan başlamıyor. Şu anda bunu yaşıyoruz. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıya Türkiye. Sadece Türkiye değil, dostlarımız da aynı zamanda. Özellikle Ortadoğu ve Körfez coğrafyasında ülkelerin haritaları, sınırları yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Ülkeler bölünerek, daha küçük parçalara ayrılarak daha kolay yönetilebilir hale getirilmeye çalışılıyor. Türkiye üzerinde de bu anlamda operasyon yapılmaya çalışılıyor ama hamd olsun milletimizin çelik gibi iradesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin kahramanca duruşlarıyla bugüne kadar bu hain emellere ulaşamadılar, bundan sonra da Allah\'ın izniyle ulaşamayacaklar. Topraklarımızın savunulabilmesi için, özgür olarak hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için güçlü olmak, güçlü kalmak zorundayız. Siz buralarda bunu sağlamak için bulunuyorsunuz. Özellikle küresel güçler tarafından, sadece Türkiye değil, dostlarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, komşu ülkeler üzerinde de bir takım operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Bu projelere karşı birlikte durabilmeliyiz, buna hedef olan ülkelerle, kardeşlerimizle, dost ülkelerle birlikte karşı koyabilmeliyiz, güçlerimizi birleştirebilmeliyiz. Sizin burada bulunmanızı bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor, bu çerçevede görmek gerekiyor. Bir olacağız, birlikte olacağız, güçlerimizi birleştireceğiz ve bizleri güçsüzleştirip daha kolay yönetilebilir olmayı hedefleyen projelere karşı birlikte duracağız. Yaptığınız iş tarihi bir iş. Tarihi bir sorumluluk altındasınız. Mirasımızın bize devrettiği sorumluluğu hayata geçiriyorsunuz. ?Bu açıdan bakıldığında siz şu anda tarihimizin bize yüklediği misyonun gereğini yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Bu varlığınız, bu temsiliniz bütün milletimizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Sizinle gurur duyuyoruz, bütün Türk milleti sizinle gurur duyuyor. En iyi şekilde şanlı bayrağımızı buralarda dalgalandırmaya, dostlarımıza, kardeşlerimize gereken desteği en iyi şekilde sağlamaya devam edeceksiniz Türkiye, savunma sanayi ürünlerinin üretiminde başka ülkelerin 40 yılda elde edemediği gelişmeyi son 15 yılda sağladı. Önümüzdeki dönemlerde çok daha hızlı bir şekilde bu çalışmaları sürdüreceğiz dedi.