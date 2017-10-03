(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı Canikli: Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız (1)

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD\'nin terör örgütü PYD\'ye halen daha TIR\'larca silah ve mühimmat yardımı yaptığını belirterek, \"Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\" dedi. Nurettin Canikli Deniz Harp Okulu\'nda Tuzla\'daki yerleşkesinde düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Canikli, ABD\'nin Suriye\'de terör örgütü PKK\'nın kolu PYD\'ye TIR\'larca silah ve mühimmat gönderildiğine dair haberler olduğunu kaydederek, \"Bugüne kadar DEAŞ törer örgütüyle mücadelesinde de ona karşı kullanılmak üzere o gerekçeyle Amerika tarafından PYD\'ye bu silah yardımı yapıldığı hep ifade edildi. Şu anda DEAŞ terör örgütü tehdidi de büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu örgüte silah verilmesinin hiçbir izahı, gerekçesi kalmamıştır. Peki neden hala silah yardımlarını yapıyorsunuz? Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\" diye konuştu. \"BU TOPRAKLARIN SAVUNULMASINI HİÇBİR BAŞKA ÜLKENİN, KİŞİNİN GRUBUN İNSAFINA TERKEDEMEYİZ \"Bu toprakların savunulmasını hiçbir başka ülkenin, kişinin grubun insafına terkedemeyiz\" diyen Milli Savunma Bakanı Canikli, \"Eğer arazide varlığınızla olabildiğiniz ölçüde dikkate alınırsınız, masada oyuna dahil edilirsiniz. Biz bunu somut olarak Fırat Kalkanı harekatı sonucu elde edilen pozisyon , arazideki varlığımız bize bu alanlarda daha fazla söz söyleme imkanı ortaya çıkardı ve benzeri operasyonların yapılmasının önünü açtı\" ifadelerini kullandı. \"BİZİM DİKKATİMİZİ SURİYE\'DEN BAŞKA ALANLARA ÇEVRİLMESİ GİBİ ZAAFİYETLERİ ORTAYA ÇIKARMAYACAKTIR\" Nurettin Canikli, \"Son günlerde Kuzey Irak\'ta yaşanan hadiseler, bizim dikkatimizi Suriye\'den başka alanlara çevrilmesi gibi zaafiyetleri ortaya çıkarmayacaktır. Eğer amaçlarından bir tanesi bu ise yani hukuk dışı sözde referandum ile sağlamaya çalışılan amaçlardan biri Türkiye\'nin dikkatinin Suriye\'den çekilmesiyse Türkiye hiçbir zaman böyle bir oyuna gelmeyecektir. Gereken hassasiyeti Kuzey Irak\'ta gösteriyoruz ama Suriye\'de atılmasa gereken hangi adımlar varsa bunları kararları Kuzey Irak\'taki gelişmeler hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecektir\" dedi.