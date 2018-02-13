(Görüntülü Haber) Milli Parklar şefinden yamaç paraşütlü denetim (2)

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sürmene ilçe Şefi Orman Mühendisi Murat Günher, yamaç paraşütü tutkusunu işinin parçası haline getirdi. \'Uçan şef\' olarak adlandırılan Günher, sorumlu olduğu bölgelerde yamaç paraşütü ile Milli Park ve korunan alanları havadan denetliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Trabzon\'un Sürmene ilçe şefi olarak görev yapan Murat Günher, aynı zamanda yamaç paraşütü tutkunluğu ile tanınıyor. Yamaç paraşütüyle 6 yıldır ilgilenen ve sorumluluk bölgelerinin yanı sıra ülke genelindeki Milli Parklar ve Tabiat Parkları gibi korunan alanlar üzerinde 135 sorti yapıp, toplam 100 saati aşkın uçuşlar gerçekleştiren Günher, Milli Park alanındaki orman sahalarını havadan uçarak, denetliyor. Sıra dışı denetimleri ile mesai arkadaşlarının \'uçan şef\' dediği Günher, yamaç paraşütüyle bölgedeki korunan alanları kuş bakışı görme imkanını elde ediyor. Bu sayede Günher, av ve yaban hayatı ile biyolojik çeşitlilik faaliyetleri konularında çalışma yürütülmesine katkı sağlıyor. \'ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR TUTKU\' Sürmene Milli Parklar şefliği görevini 2 yıldır yürüten Murat Günher, bölgedeki uçuşları sayesinde birtakım eksikliklerin fark edildiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Yamaç paraşütü sporunu 2013 yılından beri yapmaktayım. Çocukluktan gelen bir tutku bu. Önceleri şemsiyeyle atlayıp, \'Acaba havada uçabilir miyim?\' gibi yaramazlıklarım olurdu. İnsanın uçmasının en kolay ve pratik yolu olan yamaç paraşütü sporu yaygınlaşınca bu spor ilgimi çekti. Gerekli eğitimleri Trabzon Havacılık Kulübü’nden aldıktan sonra uçuşlarıma başladım. Bu sporla ilgilenirken, görev yaptığım bölgeler haricinde Türkiye\'nin dört bir yanında da uçuşlara devam ediyorum. Özellikle Uzungöl Tabiat Parkı, Kayabaşı Tabiat Parkı, Akyazı ve kent merkezi gibi bölgelerde uçmaktayım. Bu sayede araziyi havadan kuş bakışı gibi farklı açılardan görebilme imkanım oluyor. Uçuşlarım çalışma ve denetimlerde ise olumlu neticeler vermekte. Uçuşlarımızı yaparken, karada göremediğimiz bazı şeyleri havadan görme şansımız oluyor. Ulaşımın zor olduğu bölgeleri, yamaç paraşütüyle daha iyi görebiliyoruz. Bakanlığımızca yapılan yatırımları da bu sayede havadan görerek inceliyoruz.\" HAVADA İNCELEME, KARADA MÜDAHALE Uçuş sırasında kaydedilen video görüntülerini, ekibiyle inceleyerek, gerekli müdahalelerde de bulunduklarını kaydeden Günher, \"Paraşütle havadan uçuş sırasında gördüklerimle \'Yanlış veya eksik mi yaptık?\' gibi sorulara kolaylıkla yanıt bulabilme imkanımız oluyor. Hatta uçuş sonrasında havada çekim yaparak, kaydettiğim bazı videoları da bilgisayardan izleyip, analiz ve tespitler yapıp, oralara gerekli müdahalelerde bulunabiliyoruz. Sorumluluk alanlarımızda ulaşımı güç olan bölgeler özellikle av ve yaban hayatı, orman varlığının durumu ve diğer tespitler açısından uzaktan algılama önem arz ediyor. Korunan alanlarımızı, havadan görüntülemekle birlikte av yaban hayatı ve biyokaçakçılık gibi konularda da tespitler yapıyoruz. Elimizde ayrıca drone da var. Çalışmalarımızı hem paraşütle hem de drone ile sürdürmekteyiz. Bunlar, mesleki çalışmalarımıza ciddi katkılar sunmaktadır\" dedi. \'BAKANLIKTA İLK VE TEK YAMAÇ PARAŞÜT PİLOTUYUM\' Yamaç paraşütünün aynı zamanda doğa sporu olduğunu ve sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını vurgulayan orman mühendisi Günher, şöyle konuştu: \"Bu spor, sanıldığı kadar tehlikeli ve risk taşıyan bir spor değildir. Malzeme ve teçhizat son derece kaliteli ve güvenilirdir. Uçuşun bir hesabı ve tekniği vardır. Bu hesabı ve planlamayı yaparak uçuş yapıyoruz. Arkadaşlar, genelde bana \'uçan şef\' diyorlar. Bazen de \'Şef bizi de uçur\' diyorlar. Bakanlıkta ilk ve tek yamaç paraşüt pilotuyum. Bakanlık olarak \'Tabiat Turizmi Eylem Planları\'ndaki korunan alanlarda yapılması gereken aktiviteler arasında doğa sporu olarak da adlandırılan yamaç paraşütü sporu yaygınlaştırılmadılar. Milli parklarımızı ve tabiat parkları gibi korunan alanlarımızın doğal güzelliklerini havadan görmek apayrı bir duygu. Havadan denetimlerimizin yanı sıra uçuş sırasında çektiğimiz fotoğraflarla da bu gibi güzellikleri doğaseverlerle paylaşıyoruz. Bu sayede yöremizin tabiat turizmine de katkı sunuyoruz. Sadece Trabzon değil Türkiye\'de birçok Milli Park ve tabiat parklarında uçuyorum. Bu spor dalının yaygınlaşmasında kişisel girişimlerim oldu. Bakanlığımız da bu konuda kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde birçok korunan alanlarımızda yamaç paraşüt pistleri oluşturulmuş, yenilerinde yapılması ön görülmektedir. Tabiat turizmine yamaç paraşütünün katkı sağlayacağına inanıyorum. Herkesi ölmeden önce bu sporu yapmaya davet ediyorum.\"