(Görüntülü Haber) Milletvekillerinin katılımıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için eylem

* CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker,





\" Buradaki Bakırköy Devlet Hastanesi\'ni de yapacakları yeni şehir hastanesine taşımak istiyorlar. Bu mevcut yerleri de AVM, dükkan ve rezidans olarak yandaşlarına vermek istiyorlar\"





\" Bizi betona mahkum edenlere daha fazla müsaade etmemek için bu topladığınız imzaları Meclis\'te bizzat bakana teslim edeceğim\"





Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



Bakırköy Kent Savunması, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için topladığı imzaları milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne göndermek için Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda bir basın açıklaması yaptı.



Açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da katıldı.



Açıklamada konuşan Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, hastane arazisinin yaklaşık 900 bin metrekare olduğunu belirterek, \"Bu alanda Osmanlı, Bizans, Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda eski eser, tescilli yapı, anıt, ağaç mevcuttur. Bu alan hepimizin beklediği Marmara depreminin bölgedeki toplanma alanıdır. Bu alanda 1927 yılında bu yana, yani Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerden bu yana 90 yıldır kamusal sağlık hizmeti verilmekte. Yaklaşık mevcut yapılar 150 bin metrekaredir. Yaklaşık 1800 yataklı hasta hizmet almaktadır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve bağlı birimlerinden söz ediyorum\" dedi.





\'BU İMAR DEĞİŞİKLİĞİ GERKEÇLEŞİRSE YAKLAŞIK 17 BİN AĞAÇ YOK OLACAK\'



Bu alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir imar plan değişikliği yapıldığını söyleyen Fazlıoğlu, \"İmar plan değişikliğini incelediğimizde kamu - özel ortaklığı karşımıza çıkıyor. Özel ortağa büyük ayrıcalıklar veren, sağlık hizmetlerini neredeyse yok edecek bir anlayışla bu alanın yeniden planlanması öngörülüyor. Bu imar planı gerçekleşirse alandaki 17 bin ağaç yok olacak. Mevcut yapıların 10 katı büyüklüğünde yaklaşık 1.5 milyon metrekare inşaat yapılmasının önü açılabilecek. Günlük 40-50 bin kişinin bu alana girip çıkması söz konusu. İşte bu alanla ilgili biz Bakırköy Kent Savunması ve bileşenleri olarak İstanbul\'un bir çok bölgesinde bir imza kampanyası sürdürdük. Ülkemizin içinde olduğu bu baskı ortamına rağmen 30 bin tane yürekli insan geldi, bu alan korunsun, yağmalanmasın, talan edilmesin diye imza verdi. Bu mücadelemizin bu aşamasında topladığımız imzaları parlamentoya yollayacağız milletvekillerimiz aracılığıyla\" diye konuştu.





\'BU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLSİN\'



Taleplerinin çok basit olduğunu söyleyen Fazlıoğlu, \"90 yıldır orada kamusal sağlık hizmeti veren hastane yapılarının iyileştirilmesini istiyoruz. Orada sağlık hizmetlerinin günümüz koşullarında daha iyi verilmesi için çaba sarf edilmesini istiyoruz. Bunun için de bu plan değişikliği iptal edilsin\" dedi.





\"BÖYLE BİR YERİN İMARA AÇILMASI VE HASTANENİN YIKILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ\"



HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ise Bakırköy Kent Savunması\'nın bu mücadelesini desteklediklerini belirterek, \"Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nin ve ona yönelik ait olan alanın korunmasına yönelik yapmış olduğunuz bu mücadele tarafımızdan desteklenecektir. Böyle bir yerin imara açılması ve hastanenin yıkılması asla kabul edilemez\" dedi.



Dora\'dan sonra HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da bir konuşma yaptı. Paylan , \"Ben doğma büyüme Bakırköylüyüm, 45 yıldır Bakırköy\'de yaşıyorum. Bakırköy\'ün geriye kalan belki de tek büyük yeşil alanıdır. Bakırköy\'ün akciğeridir bu hastane. Bu alana asla dokundurmayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile defalarca görüştüm, Meclis\'te soru önergelerimizi verdik ve vermeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı





\'TOPLADIĞINIZ İMZALARI BİZZAT BAKANA BEN TESLİM EDECEĞİM\'



Açıklamaya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de toplanan imzaları bizzat bakana teslim edeceğini söyledi. Şeker, \"Buradaki Bakırköy Devlet Hastanesi\'ni de yapacakları yeni şehir hastanesine taşımak istiyorlar. Bu mevcut yerleri de AVM, dükkan ve rezidans olarak yandaşlarına vermek istiyorlar. Bizi betona mahkum edenlere daha fazla müsaade etmemek için bu topladığınız imzaları Meclis\'te bizzat bakana teslim edeceğim\" diye konuştu.