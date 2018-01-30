(Görüntülü Haber) Milas'ta yıkım gerginliği

Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinin kırsal Dörttepe Mahallesi\'ndeki mera arazinde kaldığı ileri sürülen 12 evin jandarma eşliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine tedbir amacıyla gelen 15 kişilik jandarma ekibi, yıkım ekibi gelmeden bölgeden ayrıldı. Köylüler ise evlerinin önünde nöbete başladı. Milas\'a 28 kilometre uzaklıktaki, 1200 nüfuslu kırsal Dörttepe Mahallesi\'ndeki 3\'ü tamamen, diğerleri ise kısmen mera arazisinde kaldığı belirtilen 12 ev için yıkım kararı verildi. Karar geçen hafta köylülere tebliği edildi. Jandarma, köylülere evlerinin mera arazisinde kaldığını belirtip, boşaltmaları için dün bir kez daha uyarıda bulundu. Aksi takdirde yıkımın zorla gerçekleştirileceği bildirildi. Ancak, köylüler, yıllar önce tapulu arazilerine yaptıkları evlerinin kadastro geçtiğinde mera arazisinde kaldığı belirtip, mağdur olduklarını ileri sürerek, evlerini boşaltmaya karşı çıktı. Bugün mahalleye ilk olarak minibüsle Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Aslan ve 15 jandarma geldi. Fakat yaklaşık 120 köylü, Aslan ve jandarmalara tepki gösterdi. Köylülerden bazıları sinir krizi geçirdi. \'40 METREKARELİK EVİM GÖZÜNÜZE Mİ BATTI?\' Yıkılmak istenen 40 metrekarelik evinin önünde sinir krizi geçiren köylülerden evli ve 2 çocuk annesi Zerrin Tansu\'yu (36), oğlu Mehmet Tansu ve komşuları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Tansu\'nun kendisini yerden yere atarak evinin yıkılmaması için dövünmesi karşısında bazı komşuları gözyaşlarını tutamadı. Çocukluğundan beri çobanlık yaptığını belirten Zerrin Tansu, \"Hayatım çadırlarda geçti. Çadırda doğdum. İki çocuğumu da çadırda doğurdum. Dedemden kalan 6 dönüm arazinin 40 metrekarelik kısmına başımızı sokmak için tek katlı, iki göz bir ev yaptık. Neymiş 4 metrekaresi mera arazinde kalıyormuş. 4 metrekare için ev mi yıkılır? Ölçülsün, bedeli neyse ödeyelim. Olmadı, arazimizin diğer tarafından 4 metrekare yerine 40 metrekaresini alsın. Ama yok, bunu yapmayıp, boşaltın diye jandarmalarla kapımıza dayanıyorlar\" diyerek, feryat etti. \'İTİRAZ ETME HAKKIMIZ YOK MU?\' Sinir krizi geçiren köylülerden Mehmet Kahraman (30) da \"Epilepsi hastasıyım. Evim meraya 1.5 metre girmiş. \'Evi boşalt, yıkacağız\' diyorlar. Niyetim merayı işgal etmek olsa 1.5 metre için mi işgal ederim? Hiç mi hak, hukuk yok? Bu duruma itiraz etme hakkımız yok mu? Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız duysun sesimizi. Cumhurbaşkanımızın böyle bir olaydan haberi olsa asla buna müsaade etmez. Köylü ile devleti burada karşı karşıya getiriyorlar. Canımızı, malımızı almaya geldiler\" diyerek, tepkisini dile getirdi. Köylülerden evli ve iki çocuk babası Ahmet Tansu (46) da \"1990 yılında yaptığımız evler için bir hafta önce sadece jandarma tarafından \'Evleriniz merada kalmış boşaltın\' diye yazı imzalatıldı. Çobanız ama cahil değiliz. Bugüne kadar ne Valilik ne Belediye ne de Kaymakamlık bize bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. \'Evlerinizin bir bölümü meranın içinde kalmış\' diyen olmadı. Kadastro kayıtlıkları her yerde var. 120 metrekarelik evimin 20 metrekaresi merada kalmış, ne yapacağız şimdi 20 metrekare için evi mi yıkacağız? Neyse girdiğimiz mera arazinin bedeli, tespitini yapsınlar ödeyelim. Zaten yıkımı durdurmak için yasal yollara başvurduk. Ayrıca 8 dönüm yerim varken niye meraya ev yapayım? 10 yılda bir kadastro ölçümü yapılıyor, bugüne kadar \'Evin meranın sınırında\' diyen olmadı. Köylüden habersiz bir şeyler oluyor ama bizi aydınlatan olmuyor\" dedi. EKİPLER MAHALLEDEN AYRILDI Gerginliğin artması üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Aslan ve jandarma ekipleri, 15 dakikalık bir bekleyişin ardından yıkım ekiplerinin gelmesini beklemeden mahalleden ayrıldı. Ancak, köylüler, evlerinin yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirtip, evlerinin önünde nöbete başladı. Köylülerin endişeli bekleyişi sürerken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aslan, yıkım için tebligat yapılan ev sahiplerini, mahalle muhtarı aracılığı ile konuşmak için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne davet etti.