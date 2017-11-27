(Görüntülü Haber) Mevlüt Uysal: suçlular cezalarını alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz

Haber-Kamera: Enver ALAS - Özden ATİK / İSTANBUL,DHA FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhane\'deki merkez binasını işgaliyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasını takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bu birinci duruşmaydı. Sadece bugün değil bundan sonraki duruşmaları ve davaların seyrini takip edeceğiz. Karar kesinleşinceye, suçlular cezalarını alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz\" dedi. Mevlüt Uysal, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhane\'deki merkez binasını işgaliyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasını takip etmek üzere Silivri\'ye geldi. Davayı izlemek üzere İBB\'nin 150 avukatı ile duruşmayı izleyen Mevlüt Uysal, duruşmaya verilen arada bir açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde Büyükşehir Belediyesi\'nin kurumsal olarak işgal edilmek istendiğine vurgu yapan Başkan Uysal, \"Vatandaşımız kendi seçtiği belediyeye sahip çıktı. Sahip çıkarken de orada 14 vatandaşımız şehit oldu, 140\'a yakın gazimiz var. Sorumluluğumuzun büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu davada gerçek bir yargılama yapılıp, suçluların hak edeceği cezayı alacağı bir ortamın hazırlanması gerekiyor\" diye konuştu. \"KENDİLERİNİ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR\" Mevlüt Uysal, \"Bugüne kadar olan davalara bakıldığında uluslararası destekçileri de olan bu terör örgütü ve kendi insanımıza vatan hainliği yapan bu insanlar, şu anda hem 15 Temmuz\'da yaptıklarını hem de sonraki süreçte olduğu gibi kendilerini masum göstermeye çalışarak o mücadelelerine devam ettiklerini düşünüyorlar. Ancak bizim, onlara o fırsatı vermeme adına hukuki sürecin çok iyi işlemesine destek vermemiz gerekiyor. Bu anlamda şehit yakınlarına ve gazilerimize elimizden gelen lojistik desteği vermek durumundayız. Bu anlamda 10 kişilik bir avukatlık grubu oluştu\" dedi. \"KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ\" \"Bu birinci duruşmaydı\" diyen Başkan Uysal, \"Sadece bugün değil bundan sonraki duruşmaları ve davaların seyrini takip edeceğiz. Karar kesinleşinceye, suçlular cezalarını alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. MAHKEME SALONUNDAKİ HAVAYI ANLATTI Mevlüt Uysal, bir soru üzerine Mahkeme salonundaki havaya ilişkin izlenimlerine ilişkin olarak ise şunları söyledi: \"Dış destekleri olan bir terör örgütünü görünce bizim de daha iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Haklı olan üstündür ve biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Orada gazilerimizin ve şehit yakınlarının başı dik durması gerekir. suçlu olan onlar(darbeci sanıklar) ve orada suçlu olmadıklarını iddia ederek dik durmaya çalışıyorlar. Onun da kısa bir süre sonra ortadan kalkacağına inanıyoruz\" Mevlüt Uysal, basın açıklamasının ardından duruşmanın görüldüğü Silivri\'den ayrıldı.