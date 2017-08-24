(Görüntülü Haber) Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mustafa İNSAN / MERSİN (DHA) - MERSİN\'de polis, yaptığı üç ayrı operasyonda 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, 16 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında, 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök keneviri bitkisi ile 510 TL ele geçirildi. Şüpheli olarak 16 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13\'ü tutuklanırken 3\'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.