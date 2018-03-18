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(Görüntülü Haber) Mersin'de sigara kaçakçılarına ağır darbe

MERSİN, (DHA) MERSİN Emniyet Müdürlüğünce, 14 ayrı operasyonda 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

18 Mart 2018 18:49

MERSİN, (DHA) MERSİN Emniyet Müdürlüğünce, 14 ayrı operasyonda 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli olarak yakalanan 18 kişiden 9\'u tutuklandı. Gümrük kaçağı sigara kaçakçılığına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Ocak ile 13 Mart tarihleri arasında, 14 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden 9\'u tutuklandı, 2 kişi hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

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