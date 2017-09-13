(Görüntülü Haber) Mersin'de limon hasadı başladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- \'TÜRKİYE\'nin limon deposu\' olarak bilinen Mersin\'in Erdemli İlçesi\'nde taze tüketilen \'mayer\' cinsi limonun hasadına başlanırken, ilk ürün kilosu 2 liradan alıcı buldu. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasat edilen bahçeleri gezerek, ilçe ekonomisine yön veren çiftçilere ve işçilere baklava ikram etti. İlk limonu hayırlı ve uğurlu olması dileyen Başkan Tollu, şöyle dedi: \"Limon, Erdemli\'nin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Türkiye\'de limonun yaklaşık yüzde 70\'i ilçemizde üretiliyor. Erdemli\'de ekonomik hayat hemen hemen limon üzerine dönüyor. Yılda 3 ürün alınabilen Erdemli\'de en büyük girdi limon hasadında gerçekleşiyor. Bu yıl, verim gayet iyi. Fiyatı da dalında 2 lira olarak belirlenmesi çiftçilerimiz açısından iyi bir gelişme. İleriki süreçte bu fiyatın çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Herkesin kazançlı olduğu bir sürecin başındayız.\" Limon tüccarı Sabahattin Elal ise mayer cinsi limonunun kilosunu dalında 2 liradan aldıklarını kendilerine 3 liraya mal olduğunu tüketicilere ise 4 liraya yansıdığını söyledi. Aldıkları taze limonu başta Rusya olmak üzere balkan ülkelerinden Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere gönderdiklerini kaydeden Elal, iç piyasaya ise limon azlığından dolayı yetiştiremediklerini ekledi.