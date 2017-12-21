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(Görüntülü Haber) Mersin'de FETÖ'den 31 rütbeli asker adliyede

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 gün önce gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan 31 rütbeli asker, adliyeye sevk edildi

21 Aralık 2017 17:48

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 gün önce gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan 31 rütbeli asker, adliyeye sevk edildi. Süren soruşturmalar kapsamında zanlıların cep telefonu HTS (görüşme ve sinyal trafiği) kayıtları incelemesi neticesinde, 40 ankesörlü telefondan mahrem imamlar ile irtibat kurdukları belirlenmişti. Bu kapsamda, askeri yapılanma içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 14 gün önce yakalanan ve sorgulanan üsteğmen, yarbay, astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve yüzbaşının da bulunduğu zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında önce sağlık raporuna ardında da adliyeye götürüldü. FOTOĞRAFLI

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