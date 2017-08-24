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(Görüntülü Haber) Mersin'de 21 kilo eroin ele geçirildi

Mustafa İNSAN / MERSİN (DHA) - MERSİN'de bir istihbaratı değerlendiren polis, doğu bölgesinden otomobilin gizli bölmelerinde 21 kilo eroin ele geçirdi

24 Ağustos 2017 21:28

Mustafa İNSAN / MERSİN (DHA) - MERSİN\'de bir istihbaratı değerlendiren polis, doğu bölgesinden otomobilin gizli bölmelerinde 21 kilo eroin ele geçirdi. Otomobilin gözaltına alınan sürücüsü adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda eroin getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, TEM otoyolu Serbest Bölge gişelerinde önlem alarak C.E. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araç, yapılan ilk aramanın ardından incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada eğitimli köpek \'Salvo\' ile detaylı arama yapıldı. Köpeğin otomobilin arka bölümüne tepki vermesi üzerine, aracın arka iki lastiği söküldü. Çamurluğa gizli bölme yapıldığını fark eden polis, burada 41 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirdi. Bunun üzerine gözaltındaki sürücü C.E. sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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