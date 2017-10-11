(Görüntülü Haber) Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Kalkındırma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. 9 ülkeden misafir sanatçının ağırlanacağı festivalin kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi\'ndeki belediye hizmet binası önünden başladı. Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, sanatçılar, engelliler ve davetliler katıldı. Down sendromlu çocuklar ülkelerine ait bayrakları ellerinde taşırken, yürüyüş büyük bir coşku içinde geçti. Kortej Cumhuriyet Meydanı\'nda sona ererken, Başkan Kocamaz engelli sanatçılar ile Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Festivalin içerik itibarıyla dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, \"Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda sanatçı, kültür adamı, yazar, çizer ve ressam aramızda. Arkadaşlarımızın yaklaşık 1.5 yıl süren yaptığı ön çalışma neticesinde burada birlikteyiz. Dünyada bir ilk olan bu festivalin son olmamasını, bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak bu festivalin yaşatılması için her türlü gayreti göstereceğimizi belirtiyorum. Bu etkinliğin Mersin, Türkiye ve insanlık âlemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi. 11-15 Ekim tarihleri arasındaki festivalde, Mersin merkez, Tarsus, Anamur ve Erdemli Kızkalesi\'nde dünyaca ünlü sanatçılar ile uzmanların katılacağı sergi, sempozyum, workshop ve konserler düzenlenecek.