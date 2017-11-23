(Görüntülü Haber) Merdiven çöktü işçi altında kaldı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) Kadıköy\'de bir inşaatta kalıpların söküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çöken merdivenin altında kalan bir işçi yaralandı Olay 09.30 sıralarında Erenköy Taş Mektep Sokak\'ta meydana geldi. 10 katlı binanın bodrum katında çalışan işçi Erdal Köseoğlu\'nun üzerine beton merdiven çöktü. Kazayı gören işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri mahsur alan işçiyi kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı işçi, sağlık ekiplerince Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. \"KALIP ÇALIŞMASI YAPILIYORDU\" İnşaatta çalışan bir işçi, \"Kalıp çalışması yapılıyordu, beton blok arkadaşımızın üzerine düştü, durumu hafif\" diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.