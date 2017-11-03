(Görüntülü Haber) Meral Akşener, CHP ile ittifak iddialarını yalanladı

Feyat ERDEMİR- Özcan ÇİRİŞ- Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geceyi Bitlis\'in Ahlat ilçesinde kiraladığı evde geçirdikten sonra bu sabah gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP\'yle ittifak iddialarıyla ilgili, \"Bir kere kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu ile ne dolaylı ne dolaysız ne telefonla ne arada birileriyle hiçbir irtibatım olmadı. Kesinlikle böyle bir iddia yalandır\" dedi. İlk yurt içi gezisini Bitlis\'e yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Tatvan ilçesindeki ziyaretlerinin ardından, Ahlat ilçesindeki Erkizan Mahallesi\'ne giderek geceyi burada daha önceden kiraladığı evde geçirdi. Akşener, bu sabah kahvaltısını da Van Gölü sahilinde bulunan bir restoranda ilçedeki kadınlarla birlikte yaptı. Akşener, Adilcevaz ilçesine geçmeden önce Van Gölü sahilinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener\'e dün akşam bir televizyon kanalında gündeme gelen CHP ile ittifak iddiası soruldu. Kılıçdaroğlu\'na, \'Yerel seçimlere girmeyelim, sizi destekleyelim; siz de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizi destekleyin\' teklifi yaptığı ileri sürülen Akşener, bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu: \"Bir kere kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu ile ne dolaylı ne dolaysız, ne telefonla ne aralarda birileriyle hiçbir irtibatım olmadı bugüne kadar. Sadece İYİ Parti kurulmadan önce, referandum sonrası, Ramazan ayında o da kamuya açık diğer başka arkadaşlarımızın da yanımızda olduğu özel olmayan bir iftar ettik. Referandumda çok çalıştığımız için bir nezaket iftarı yaptık. Onun iki genel başkan yardımcısı vardı. Benim yanımda iki milletvekili arkadaşım vardı. Yani toplamında altı kişinin iftar ettiği bir alanda gizlilik olur mu? Olmaz. Daha sonra da size de beyanda bulunuldu. Onun dışında bir daha hiç karşılaşmadık, hiç telefonlaşmadık, hiç arada da gelen giden olmadı. Şimdi bunları niye söyledim? Kesinlikle böyle bir iddia yalandır. Ama dün siz bana bir soru sordunuz. Yerel seçimlerde sadece CHP\'yi kastetmediğinizi biliyorum; bunun yanında Saadet Partisi var, Demokrat Parti var ve hepimiz birlikte \'Hayır\'a çalıştık; \'Böyle bir işbirliği söz konusu olabilir mi?\' dediniz. Ben de \'Bugünden böyle bir şeye \'Evet\' ya da \'Hayır\' demek mümkün değil, yani günü geldiğinde insanlar birbiriyle konuşur\' dedim. Bu kadar açık söyledim.\" Akşener, \"Daha biz bir haftalık partiyiz. Bu hesapları yapacak zamanımız yok. Partimiz kuruldu, yaylım ateşine, meydan dayağına tutulduk. Biz geldik Ahlat\'a dünden beri beraberiz ve bütün televizyon programlarında önce İYİ Parti\'nin güneş amblemi, sonra İYİ ismi, arkasından \'Tutar mı tutmaz mı?\' tartışmaları...\" ifadelerini kullandı. ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNE TEPKİ Akşener araştırma şirketlerine de tepki gösterererek, şunları kaydetti: \"Ben dün akşam televizyonda zap yaptım. Her bir kanalda İYİ Parti konuşuluyor. Ama en ilginci de araştırma yapmış, araştırma sahipleri yani şirket sahipleri. Onlara psikiyatri tavsiye ediyorum. Bu kadar asabi bir tavır olabilir mi? Ağız burun kayıyor hepsinin de. Çok düşük olabilir, bize şans vermeyebilir; ben bunların hepsini saygıyla karşılıyorum. Ama asabiyetle, kavga eder gibi küçümseyerek ve şahsımı hedef alarak bizatihi konuşarak... Ben hayretler içinde kaldım. Dolayısıyla her gün bizim reklamımızı bu arkadaşlar yapıyor. Günün sonunda Allah onlardan razı olsun. Müthiş bir duyuru yapıyorlar. Nasıl olsa yer bulamıyoruz, bari kötü propoganda üzerinden reklamımız yapılıyor.\"