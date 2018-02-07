(Görüntülü Haber) Mehmetçik için dua okuyan Hafız Murat, izlenme rekoru kırıyor (2)

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - İSTANBUL\'da yaşayan Hafız Murat (57), Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için okuduğu dua ve Türk Sanat Müziği şarkılarının yer aldığıyla görüntüleriyle sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırıyor. İstanbul\'un Fatih ilçesinde yaşayan, 2,5 yaşındayken salıncaktan düşmesi sonucu görme yetisini kaybeden Hafız Murat, çocuk yaşlarında medrese eğitimi gördükten sonra musiki eğitimi aldı. 1975 yılında ilk kasetini çıkaran Hafız Murat, bu yıllarda müzik piyasasında aktif bir şekilde stüdyo çalışmaları yapıp konserler verdi. 1989 yılında evlenen ve çalışmalarına ara veren Hafız Murat, artık sevenleriyle sosyal medyadaki yüklenen videolarla buluşuyor. Din eğitimi konusundaki tecrübelerini bir araya geldiği ortamlarda sevenlerine aktaran Hafız Murat\'ın, Kuran-ı Kerim okuduğu ve sanat, halk müziği konusunda eserler icra ettiği videoları sosyal medyadaki hesabında takipçileriyle paylaşılıyor. Facebook, instagram ve Twitter\'da her gün çok sayıda sayfa tarafından paylaşılan Hafız Murat\'ın videoları tıklanma ve paylaşım rekoru kırıyor. Hafız Murat, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı\' harekatındaki askerlere ettiği duaların ve icra ettiği şarkıların sosyal medyada bir anda patladığını ifade ederek, \"Musikiyle tanışma yaşım 7-8 yaşlarında. 14 yaşında müzik piyasasına girdim. Bazı kesimler bunu yeni fark etti zannediyorum. Sosyal medyada benim dinleyicilerim çok fazla ama bu ezanımla, bu Yemen türküsü ile birden bire reyting yaptı. 2-3 günde milyonlara ulaştığı için benim öğrencilerim bunu yapıyorlar. Musiki yönüm benim geniş kapsamlı, ben ses sanatkarıyım bütün yöre türküleri, şarkıları aranjmanları işte Kuran-ı Kerim olsun mesleğimle ilgili ezan olsun, mevlit olsun, ilahi ve kasideler olsun, nad-ı şerifler olsun hatta ve hatta cem evlerinde semaha kadar gidiyorum. Yani müzikle çok geniş kapsamda ilgilenip, hem de çok seviyorum\" dedi. Dini ve müzik alanında eğitim verdiğini ifade eden Hafız Murat, \"İşimi bilerek yapıyorum. Yüzlerce, binlerce insana eğitim veriyorum. Hem tasavvuf dalında, ezan olsun, mevlidi şerif olsun, Aşk-ı şerifler olsun, ilahi ve kasideler olsun, sanat müziği olsun, halk müziği olsun, kim benden ne isterse alabiliyor. Diyanete iç eğitim hocalığı yapıyorum. Mesela resmi olmamakla beraber arkadaşlarımla meşgul oluyorum. Saygı değer üstatları dinlemeyi, söylemekten çok dinlemeyi de çok severim. Mesela İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale\'yi dinlerim. Arif Sağ, Muazzez Abacı buldum mu dinlerim. Yani profesör insanları dinlerim\" diye konuştu. İnsanlar hatırlatmadığı sürece görme engeli olduğunun farkında bile olmadığını belirten Hafız Murat, şöyle konuştu: \"Hiç farkında bile değilim. Ütümü yaparım, yemeğimi yaparım, çayımı yaparım, misafirime hizmet ederim. Çocuklarımla meşgul olurum. Amalığım toplum tarafından sorun olarak karşıma getirilmese hiç farkında bile olmuyorum. 2,5-3 yaşında salıncaktan düşmüşüm. Ondan sonra beyin ameliyatı olmuşum. Bu şekle gelmişim. Çok şükür rahatım. Maçlara bile giderim, futbol fanatikliğim var. Maça gidiyorum. Maçı takip edip geldikten sonra benle beraber seyredenlere maçın detaylarını anlatıyorum. Yani görenlerden daha iyi yaşıyormuşum demek.\" Hafız Murat, bir araya geldiği vatandaşların kendisini çekip sosyal medyaya yüklediğini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Projem devam ediyor. Musiki alanda çok hızlıyım, çok iyiyim, çok iddialıyım. Öğrenci yetiştiriyorum. Çok iyi gidiyorum. Yeni yeni bestelerim oluyor, güftelerim oluyor. Benim hem solistliğim bunun yanında şefliğim, bunun yanında bestekarlığım var. Sosyal medyaya çok önem vermiyorum. Dinleyicilerim ilgileniyor. Profesyonelce atılmış, okunmuş bir şeyler değiller onlar. Tabi dost meclislerinde yaptığımız şeyler. İstemiyorum aslında ama yapıyorlar tabi. Benim kendi sayfam da var tabi. Sosyal medyada takipçilerim. Reklam yapmayı fazla da sevmiyorum. Onun için sadece kasetlerim, CD\'lerimi sorarlar bana bazı programlarda onu bile söylemekten itina ediyorum.\" 3 çocuk babası Hafız Murat, son günlerde Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz sahilindeki yazlığında dinleniyor.