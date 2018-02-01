T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mehmetçiğe güvercinle mektup gönderdiler

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat ilçesinde bir grup genç, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi

01 Şubat 2018 18:58

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat ilçesinde bir grup genç, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Ahlat\'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı Gençlik Merkezi\'ne üye bir grup gönüllü genç, Afrin\'de TSK tarafından sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için askerlere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Gençler, \"Vatanı ve milleti için dağ bayır demeden, ülkemizin en doğusundan en batısına, en ücra köşesine kadar nöbet tutan saygıdeğer Mehmetçiklerimize ve komutanlara selam olsun\" ve \"Sevgili aslan ağabeylerim, Bu kutlu harekâtınızı destekliyoruz. Keşke sizlerle beraber yan yana olsak. Kalben, aklen ve dualarımızla her zaman yanınızdayız. Allah yâr ve yardımcınız olsun\" yazılı mektupları okuduktan sonra, güvercinlerin ayağına bağlayıp, kuşları uçurdu. Gençler adına konuşan Niyazi Avcı, \"Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için ükemizin dört bir yanında çeşitli faaliyetler yapılıyor. Biz de Ahlat Gençlik Merkezi olarak, gençlerimizle beraber bir etkinlik düşündük. Genç kardeşlerimizin hazırladığı mektupları güvercinler ile Afrin’deki Mehmetçiklerimize gönderdik\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilBitlis DHA BİTLİSin AhlatAfrinde Türk Silahlı Kuvvetleri TSKDalı HarekâtınaMehmetçiklereAhlat Gençlik HizmetleriSporMüdürlüğüGençlik MerkeziAfrin TSKDalı HarekâtıGençlerMehmetçiklerimizeBuKeşke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24