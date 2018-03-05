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(Görüntülü Haber) Mehmetçiğe destek için kuş mezatı düzenlediler

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da Profesyonel Kuş Yetiştiricileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için kuş mezatı düzenledi

05 Mart 2018 20:31

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da Profesyonel Kuş Yetiştiricileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için kuş mezatı düzenledi. Tekirdağ Profesyonel Kuş Yetiştiricileri Derneği, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Çınarlı Mahallesi\'nde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için kuş mezatı düzenledi. Kuş severlerin yoğunlukla gittiği bir kahvehanede düzenlenen mezatta yaklaşık 50 kuş sever katıldı. Mezatta bazı güvercinler hemen alıcı bulurken, bazıları çekişmeli geçti. Dernek başkanı Hasan Yıldız, Mehmetçiğe kendilerinin de küçük de olsa bir destek vermek için mezat düzenlediklerini belirterek, İlk mezatta 15 çift güvercin satarak, bin 500 lira gelir elde ettik. Elde edilen parayı Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak için Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağız. Bir dahaki sefere daha pahalı kuşları vitrine çıkaracağız ve daha çok destek olacağız inşallah dedi.

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