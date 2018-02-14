(Görüntülü Haber) Mehmetçiğe 'Asıl sevgi vatan sevgisidir' pankartıyla destek

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde bir esnaf, iş yerine astığı \'Asıl sevgi vatan sevgisidir. Sevgililer Günü kutlu olsun\' pankartıyla Mehmetçiğe destek verdi. İskenderun\'da esnaf Dinçer Kömoğlu, Afrin’de mücadele veren Mehmetçik için iş yerine \'Asıl sevgi vatan sevgisidir, Sevgililer Günün kutlu olsun Türkiye’m\' yazılı pankart astı. Vatan için mücadele veren ve bu uğurda şehit olan kahraman Mehmetçiklere moral vermek için böyle bir pankart astığını söyleyen Dinçer Kömoğlu, \"Mehmetçiğimizin ruhen yanında olmak istedik. Herkes Sevgililer Günü\'nü kutlama için sıraya girmiş ancak yanı başımızda Mehmetçiklerimiz ülkemizin ve vatandaşlarının can güvenliği için mücadelelerini sürdürürken onlara destek olmak için bu pankartı hazırladım\" dedi.