(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Her şeyimizle kazanmaya odaklıyız"

\"Volkan Babacan yok, Adebayor\'dan bir son dakika bekliyoruz\"İrfan Can Kahveci: \"Her zamanki kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz\"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA





UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın Portekiz\'in Braga ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı ve genç oyuncu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.



Sezon başından beri oynadıkları oyunu devam ettirmek istediklerini belirten İrfan Can Kahveci, \"Her zamanki kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz. Diğer maçtan gelecek sonucu beklemek istiyoruz\" dedi.



Sezon başından bu yana Emre Belözoğlu\'nun yerinde oynadığı söylenen İrfan Can, \"Emre ağabey çok kaliteli bir isim. Ondan çok şeyler öğreniyorum. Geçen sene geldiğimde alışma sürecim vardı. Bu sene ise tam anlamıyla takıma katıldım diyebilirim. Emre ağabeyin yerinde oynamak, onun boşluğunu doldurmak zor bir durum. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum\" diye konuştu.



Bu sene oynadıkları resmi maçların sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Abdullah Avcı ise, \"Bu sene yoğun bir trafik yaşıyoruz. 25\'inci maça çıkacağız. Ön elemede 4, gruplarda ise 6\'ncı maçımızı oynayacağız. Her kulvarda olduğu gibi burada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Yarın grubun lideri, gruptan çıkmayı garantilemiş bir takımla oynayacağız. 4-4-2 düzeniyle oynuyorlar. Belli opsiyonlara sahipler ve yaş ortalaması 25. Bu kulvarda da oldukça tecrübeliler. Biz Başakşehir olarak her takıma ayrı plan ve programla hazırlanıyoruz. Öncelikle biz kendi maçımızı kazanmak istiyoruz. Kendi işimizi halledip, diğer sonuçlara bakacağız. Bu sene oynadığımız 10 maç bize uluslar arası seviyede deneyim kazandırdı. Umarım bu gruptan çıkıp, hem ülkeye puan, hem de tecrübe kazanmak istiyoruz. Her şeyimizle kazanmaya odaklıyız, Aklımızı, sabrımızı, son zamanlarda oynadığımız baskılı oyunu oynamak istiyoruz\" İfadelerini kullandı.



Avrupa\'da rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktıklarıyla ilgili de konuşan Avcı, \"Bazen analize, bazen performansa göre bazen rakibe göre hazırlık yapıyoruz. Her maça Başakşehir olarak en ideal kadroyla çıktık. Zaman zaman bilgilendirmeyle ilgi sıkıntı yaşamış olabiliriz. Avrupa Kupası\'nda rotasyon yapıyorsun, ligde neden yapmıyorsunuz deniliyor. Benim oyuncularımın hepsi değerli. Sene başından itibaren İrfan\'ı Emre ağabeyinin oynadığı mevkiiye hazırlamaya çalışıyoruz. Bu iş sabır işidir. O\'na gayretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Rotasyon değil. Volkan ve Elia\'nın sakatlığı var. Egemen ve Chedjou antrenmanlara yeni başladı. Adebayor\'dan bir son dakika bekliyoruz\" şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı ayrıca, Volkan Babacan\'ın durumuyla ilgili olarak, \"Volkan\'ın omzunda ödem bulunuyor. Bugün iğne oldu. Büyük ihtimalle yarın bizimle olamayacak\" açıklamasını yaptı.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Bu arada Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga ile oynayacağı maçın son taktik çalışmasını yaparak, hazırlıklarını tamamladı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Abdullah Avcı\'nın açıklamaları



- İrfan Can Kahveci\'nin açıklamaları



- İdmandan görüntüler