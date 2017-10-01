(Görüntülü Haber) Meclis, yeni yasama yılına başlıyor (3)

HDP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AÇILIŞA KATILMADI TBMM\'nin 26\'ncı Dönem 3\'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. HDP\'li milletvekillerinin katılmadığı yasama yılı açılışında, masalara halk arasında \'dikensiz kaktüs\' olarak bilinen sukulent çiçeği bırakıldı. MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS\'TE HAKARET, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN OLMAMASI ELZEM Genel Kurul salonuna gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun MHP Lideri Bahçeli\'ye selam verdiği görüldü. Meclis Başkanı Kahraman, konuşmasında Abdurrahim Karakoç\'un \'Birlik\' şiirinden dizeler okudu. Kahraman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi vererek, \"İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacak. Yeni yama yılının örnek olması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Meclis\'te hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. Bunu sağlamamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)