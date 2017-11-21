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Politika

(Görüntülü Haber) Meclis Karma Komisyonu Zana'nın Milletvekilliğinin "Devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesini talep etti

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) - MECLİS Karma Komisyonu'nda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi kararı alındı

21 Kasım 2017 20:04

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) - MECLİS Karma Komisyonu\'nda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana\'nın vekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi kararı alındı. Komisyonun talebini içeren dosya Genel Kurula sevk edildi.

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