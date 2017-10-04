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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) MDOB, yeni sezona muhteşem bir konser ile başladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2017-2018 sanat sezonu muhteşem bir konserle açtı

04 Ekim 2017 12:09

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2017-2018 sanat sezonu muhteşem bir konserle açtı. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'ndeki konseri Vali Yardımcıları Cemal Yıldızer, Süleyman Denir, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Ufuk Kasar ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Konserin biletleri günler öncesinden tükenirken, salona gelen bazı sanatseverler yer olmadığı için ayakta, bazıları da sonradan getirilen sandalyelere oturarak izleyebildi. Orkestra şefliğini Nathalie Marin\'in yaptığı konserde, soprano Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Funda Hayfavi, mezzo soprano Zeynep Tatlıpınar Kağnıcı, tenorlar Hakan Bölükbaşı, Pavarotti\'nin tahtına aday gösterilen Bülent Bezdüz, Bas Baritonlar Andrei Yevtuşenko, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk sahne alarak ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda salonu dolduran sanatseverler, sanatçıları uzun süre alkışlarken unutulmaz bir gece yaşadı.

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