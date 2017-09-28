(Görüntülü Haber) MCBÜ Rektörü Çelebi: Hastanemizin 75 milyon lira borcu var

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, hayırsever tarafından yapılan onkoloji hastanesinin açılışında, üniversite hastanesinin borç yükünden dert yandı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ücretlerinin 10 yıldır artmadığını açıklayan Rektör Çelebi, devlet hastanelerinin imkanlarına sahip olmadıklarını belirterek, hastanenin borcunun 75 milyon olduğunu söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yanındaki boş arsaya Manisalı hayırsever işadamı Dündar Çiloğlu tarafından yaptırılacak olan \'Dündar Çiloğlu Onkoloji Hastanesi\'nin temeli atıldı. 10 milyon liraya yaptırılan hastanenin temel atma törenine; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt, hayırsever işadamı Dündar Çiloğlu ve öğretim üyeleri katıldı. Hayırsever işadamı 80 yaşındaki Dündar Çiloğlu, törende ayakta durmakta güçlük çekerken, Manisa\'ya hastane kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 1385 metrekare alan üzerine yapılan hastane 6\'sı engelli odası olmak üzere 20 hasta odası, 12 doktor ve hemşire odası, 9 poliklinik odası, kemoterapi odası, palyatif hasta bakım servisi ve yoğun bakım ünitesinin yer alacağı belirtildi. REKTÖR SORUNLARI ANLATTI Temel atma töreninde konuşan MCBÜ Rektörü Çelebi, hastanenin borcunun 75 milyon olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı\'na da bu problemi dile getirdiğini söyledi. Üniversite hastanelerinin son basamak sağlık hizmeti vermesi gereken yerler olduğunu ve öncelikle eğitime ve araştırmaya öncelik vermesi gerektiğini kaydeden Çelebi, bu görevlerini sorunlardan dolayı tam olarak yerine getiremediklerini vurguladı. Rektör Çelebi, \"Bir sağlık sisteminin asli unsuru olan doktorları, hemşireleri üniversite yetiştiriyor. Tıbbi araştırmalar üniversiteler gerçekleşiyor. Üniversite hastaneleri klasik bir sağlık hizmeti sunmuyor. Aslında üniversite hastaneleri tıbbi araştırmanın bir parçası. Ankara\'da üniversite hastanesi olan 45 üniversitenin rektörü ile Sağlık Bakanlığı\'na gittik. Üniversite hastanelerinin sorunlarını aktardık. Üniversite hastanelerinin karşı karşıya kaldığı en büyük problem mali problemdir. Gelirlerimiz 2007 yılından bu yana artmıyor. 2007 yılından bu yana SUT fiyatlarında artış yok, enflasyon var. Ama bizim kontrol edemediğimiz giderler var. Elektrik, doğalgaz, temizlik gideri var. Taşeron yöntemi ile çalıştırdığımız çok sayıda yardımcı sağlık personelimiz var\" diye konuştu. \'DEVLET HASTANELERİNİN İMKANLARINA SAHİP DEĞİLİZ\' Tıbbi cihazlar, medikal konusunda sıkıntı ile karşı karşıya kaldıklarında sağlık ve eğitim hizmeti imkanından mahrum kaldıklarını anlatan Rektör Çelebi şöyle devam etti: \"Bizler ne yazık ki diğer devlet hastanelerinin sahip olduğu tıbbi cihazlara, o imkanlara sahip değiliz. 2017 yılı hastanenin makine alımıyla ilgili ödeneği sadece 3.5 milyon. Biz diğer hastanelere \'varsa malzemeniz değerlendirebiliriz\' diyoruz. Üniversite hastaneleri ile ilgili bu konuyu gündeme getiriyoruz. Maliye Bakanı\'na da bu konuyu bizzat gündeme getirdim. Gelir belli artmamış. Yaklaşık şu anda 75 milyon lira borcumuz var.\" 20 aya varan ödemelerinin olduğunu aktaran Rektör Çelebi, medikalcıların, ilaç şirketlerinin bundan şikayet ettiğini belirtti. Çelebi, \"Bu sorunları ben dile getirmek durumundayım. Mali konularda sıkıntı ile karşı karşıya kaldığımızda hayırseverlere gidiyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Hayır sahiplerini tek tek ziyaret ettik. Hayırsever Dündar Çiloğlu, desteğini esirgemeyip bir onkoloji hastanesi yaptırıyor. 2018 yılında bu hastaneyi açmayı planlıyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından Vali Güvençer ve Rektör Çelebi, hayırsever Dündar Çiloğlu\'na teşekkür plaketi verdi. Ardından butonlara basılarak hastaneni ilk harcı döküldü.