(Görüntülü Haber) Marmaris'teki Kapalı Çarşı'da çıkan yangın paniğe neden oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı\'da, bir tekstil firmasına ait binanın ahşap çatısında yalıtım malzemesi kaplanırken çıktığı öne sürülen yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yagın, çevre binalara sıçramadan kontrol alınarak söndürüldü. Kapalı Çarşı\'da, bir tekstil firmasına ait binanın ahşap çatısında yalıtım malzemesi kaplanırken saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, demir bariyerlerin kapalı olmasından dolayı yangının bulunduğu alana girmekte zorlandı. Ekipler bir süre sonra yangına kasksız ve maskesiz müdahale ederken, işletme sahipleri de ekiplere destek verdi. Yangının tehdit ettiği bitişikteki apartmanda oturan iki aile, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çevrede toplanan vatandaşlar, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen uzaklaşmadı. Bir kişinin güneş gözlüğü takarak öz çekim yapması da dikkati çekti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinden sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tekstil firmasının binasında ve bir gözlükçü dükkanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını ilk fark eden ve itfaiyeye durumu bildiren kuyumcu Zeki Danışman, \"Tekstil firmasına ait binanın çatısında izolasyon çalışması yapılıyordu. Dışarıda otururken is kokusu aldım ve dumanları fark ettim. Hemen itfaiye ekiplerini arayarak yangını ihbar ettim. Zamanında müdahale olmasaydı Kapalı Çarşı\'da ciddi hasar meydana gelebilirdi\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.