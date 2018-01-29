(Görüntülü Haber) Marmaris'te, kış mevsiminde bahar havası

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, kış mevsiminde güneşli hava, yüzleri güldürdü. Sahil, yürüyüş ve spor yapanlarla dolarken, kafeterya ve restoranlarda oturacak yer kalmadı. Marmaris\'te 10 gündür etkili olan yağmurlu hava ve şiddetli lodos, yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, vatandaşlarla ilçedeki yerleşik yaşayan yabancılar, sahildeki yürüyüş yoluna akın etti. Atatürk Caddesi\'nden Siteler Mahallesi\'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahil yolu, renkli görüntülere sahne oldu. Kimileri bisiklete binip sahilde koşarken, kimileri de eşsiz manzarada bol bol özçekim yaptı. Aileler, kumsalda çocuklarıyla oyunlar oynadı. Yat Limanı ve Uzunyalı sahilindeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Türkmenistan Parkı çocuklarla dolarken, ebeveynler deniz manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları da sıcak havayı fırsat bilerek sahilde gün boyu balık tuttu. Güzel havanın tadını çıkaranlardan Mikail Zeybek, \"Son günlerdeki kötü havaların ardından güneşi görünce kendimizi dışarıya attık. Arkadaşlarımızla gezerek, güneşin tadını çıkartıyoruz\" dedi. Olcay Kara da \"Ülkemizin her yerinde soğuk hava hakim ama Marmaris bir cennet\" diye konuştu. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde gündüz sıcak, akşam ise soğuk hava hakim olacağını, hafta ortasına kadar sıcakların devam edeceğini belirtti.