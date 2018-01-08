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(Görüntülü Haber) MARMARİSLİLER KIŞ MEVSİMİNDE BAHARI YAŞADILAR

Haber-Kamera Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler sahile koştu, denize girdi, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini yaşadı

08 Ocak 2018 13:49

Haber-Kamera Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler sahile koştu, denize girdi, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini yaşadı. Marmaris\'te soğuk ve yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla sahiller ve parklar doldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde Ocak ayında bahar yaşandı. Turizm cennetinde aileleriyle sahil gelen çocuklar, kumlarda oynadı. İlçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi\'nde aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu Marmarisliler, denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. İlçede yerleşik yaşayan yabancılardan bazıları köpeklerini de denize sokarak birlikte oyun oynadı. Uzunyalı Mevkii\'nden Turban Mevkii\'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, koşan ve yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Sahilde balık tutanlar ile eşsiz manzarada öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştirenler de dikkat çekti. İnşaat Yüksek Mühendisi Ercan Kul, 34 yıldır Marmaris\'in güzelliğine doyamıyorum. Böyle güzel havaları görünce denize girerek keyifleniyorum dedi. İngiliz Julian Georgia, Eşim ile Marmaris\'te bir ay önce yerleşik olarak yaşamaya başladık. Kış ayında çok güzel bir hava var. Marmaris çok güzel dedi.Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini göstereceğini belirtip, Gündüz sıcaklıklar 20 dereceye kadar ulaşacak. Hafta içinde yağmur beklemiyoruz dedi.

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