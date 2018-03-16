(Görüntülü Haber) Marmaris Belediye Başkanı Acar, Tataristan Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, beraberindeki heyetle davetli olarak Tataristan\'a gitti. Turizm ve ekonomik işbirliği konularında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi. Nizhnekamsk Belediyesi\'nin daveti üzerine Tataristan\'a giden Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'a; Dalaman Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Anex Tur Bölge Müdürü Mustafa Özden ve belediye yetkilileri eşlik etti. Heyet ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aidar Metshin, Tataristan Turizm Komitesi ile Ticaret ve Sanayi Komitesi Başkanları ile birlikte atlı kızakla şehrin tanıtımı için düzenlenen geziye katıldı. Şehrin müze okul, kültürel alanları ve fabrikaları gezilerek yerinde bilgiler alındı. Ardından kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri artırmak için toplantı düzenlendi. Marmaris ve Tataristan\'ın Nizhnekamsk şehri arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Dört günlük ziyarette Başkan Acar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkan Minnihanov, \"Ülkemizin şehriyle yapılan işbirliği anlaşması Tataristan-Türkiye arasındaki işbirliğine hem de Türk-Rus ilişkilerinin çerçevesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yapılan ziyaretler ve işbirliği bizleri çok memnun etmiştir\" dedi. Başkan Ali Acar, kısa süreliğine geldiği Tataristan\'da gördüğü sıcak ev sahipliği, yakın ilgi, önemli görüşmeler ve Tatar halkını yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülkenin ortak kültürel bağları olduğuna vurgu yapan Acar, yalnızca Tataristan halkının Marmaris\'te tatil yapmasının yeterli olmadığını, Marmarislerin de Tataristan\'ı yakından tanıması gerektiğini vurguladı. Başkan Acar, Cumhurbaşkanı Minnihanov\'a Marmaris\'te yapılan organik gıda ürünleri, ilçenin tanıtıldığı kitaplar ve içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu el örmesi çanta hediye etti. Dört gün süren ziyarettin son günü fabrika, müze ve çeşitli yerler gezildi. Başkan Metshin, Başkan Acar\'a yöresel kıyafetleri arasında yer alan, koyun yününden elde dokunmuş yelek ve çeşitli kıyafetler hediye etti. Dört günlük ziyaret esnasında Tataristan\'ın şehirlerindeki parklarda konulan ekranlarda Marmaris ve çevresinin tanıtım videoları yayınlandı. Ulusal ve yerel televizyonlar ziyareti ana haberlerinde ilk sıralarda verdi. Yazılı basın ise \"Cennet şehir ile ekonomik anlaşmalar yapıldı\" başlığı attı. Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, \"Çok verimli bir ziyaret oldu. Önümüzde ki aylarda Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aidar Metshin beraberindeki heyet ile ziyaretlerde bulunacak. Şehri dolaşırken, her yerde Marmaris\'in tanıtımı için gönderdiğimiz video ve fotoğraflar sergilenmişti. Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ve işadamlarını misafirimiz olarak ilçemize davet ettik\" dedi.